Charles Leclerc gana el GP de Gran Bretaña tras el accidente de Verstappen en la Fórmula 1

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, la novena cita del Mundial de Fórmula Uno, rompiendo su sequía en la presente temporada.

A sus 28 años, Leclerc manejó con maestría el ritmo de carrera para anotarse el noveno triunfo de su trayectoria en la máxima categoría. El monegasco cruzó la bandera a cuadros por delante del local George Russell (Mercedes) y del heptacampeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), quienes completaron provisionalmente el podio ante su público.

Sin embargo, la celebración de Hamilton está en vilo. Los comisarios de la FIA se encuentran investigando al piloto de Ferrari por una presunta infracción bajo el régimen de banderas amarillas. De confirmarse la penalización, el británico podría perder el podio e incluso quedar fuera de la zona de puntos, un escenario que beneficiaría directamente a Lando Norris (McLaren), quien culminó en la cuarta posición y heredaría el tercer peldaño.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) finalizó en una sólida quinta plaza, mientras que la filial RB brilló con luz propia colocando al neozelandés Liam Lawson sexto y al debutante sueco-británico Arvid Lindblad en el séptimo lugar.

Por otro lado, el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó una gran actuación al finalizar en la novena posición, justo por detrás del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), quien cerró octavo. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, amarró el décimo puesto.

Carlos Sainz (Williams) no logró encontrar el ritmo y finalizó duodécimo, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) padeció una jornada complicada relegado hasta el decimoctavo lugar. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) tuvo que conformarse con la decimoquinta plaza.

La cruz de la moneda la vivió el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). En una carrera para el olvido, el piloto de la escudería de Brackley sufrió dos averías mecánicas y recibió una penalización por exceder los límites de pista, cruzando la meta en la decimosexta posición.

La acción del Gran Circo se tomará un breve descanso y encenderá motores nuevamente dentro de dos fines de semana, cuando el mundial se traslade a las Ardenas para disputar el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

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