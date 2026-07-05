Exgrandeliga Eliézer Alfonzo busca a su esposa e hija entre los escombros de un hotel en Venezuela tras los terremotos

El exgrandeliga Eliézer Alfonzo continúa buscando a su esposa e hija entre los escombros del hotel Eduard’s Suite, en Macuto, La Guaira, una de las zonas más destrozadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Con apoyo de rescatistas internacionales y maquinaria que el exjugador de San Francisco Giants tuvo que pagar de su bolsillo, el exreceptor venezolano lleva días removiendo concreto y vigas.

Alfonzo no se ha movido del sitio donde quedaron atrapadas Patricia, su esposa, y Eliana, su hija. El hotel, ubicado frente al litoral, se desplomó casi por completo.

“Aquí estoy desde el día uno y sigo con las esperanzas vivas, hasta el momento que sea algo diferente. Y lo que sigo pensando positivamente, sigo trabajando. No me cansaré hasta tenerlas en mis manos”, declaró a VPItv, una cadena de noticias en Estados Unidos que reporta desde Venezuela.

A la zona también llegaron rescatistas de Estados Unidos y mineros venezolanos que trabajan con él en turnos continuos. Según los reportes, los equipos caninos y sensores han detectado posibles señales de vida, lo que mantiene activa la operación.

“Lo único que nos falta es tener ese ese ese milagro, pues, de de conseguir a mi esposa y a mi hija”, expresó.

En medio de la devastación, Alfonzo ha relatado que su familia se encontraba en el hotel al momento del sismo. La confirmación del hallazgo con vida de Mila, la perrita de la familia, reforzó la convicción del exgrandeliga de que aún puede encontrar a sus seres queridos.

Venezuela continúa en fase crítica a casi dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos de rescate, nacionales y extranjeros, siguen removiendo escombros, especialmente en La Guaira, la zona más golpeada.

Las autoridades reportan más de 3.000 fallecidos. El país permanece en estado de emergencia mientras avanzan las labores de búsqueda y atención humanitaria.

Eliezer Alfonzo jugó en las Grandes Ligas desde 2006 hasta 2011. Debutó con los San Francisco Giants, donde conectó su primer jonrón y vivió su etapa más estable.

Luego pasó por tres organizaciones más: San Diego Padres, Seattle Mariners y Colorado Rockies. En cada una aportó como receptor suplente y bateador emergente, destacando por su capacidad para producir extrabases en momentos puntuales.



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