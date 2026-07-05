Investigan la muerte de Tyrin Johnson en tiroteo con la Guardia Nacional en Tennessee

Un hombre de 20 años identificado como Tyrin Johnson murió tras ser baleado por elementos de la Guardia Nacional de Tennessee durante una persecución a pie en el centro de Memphis, en un hecho que ya es investigado por autoridades estatales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Memphis, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada del domingo, cuando agentes locales y militares respondieron a reportes de disparos en la zona. En ese momento inició la persecución de un sujeto armado que intentaba huir por las calles del centro de la ciudad.

Durante el operativo, los elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego luego de que el sospechoso se girara hacia ellos con un arma, según el informe preliminar de la autoridad policial.

Identifican a la víctima e investigan el caso

La Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés) confirmó la identidad del fallecido como Tyrin Johnson, de 20 años, y señaló que ya abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. La agencia precisó además que ningún elemento de seguridad resultó herido.

Por su parte, un portavoz de la Guardia Nacional, el teniente coronel Darrin Haas, informó que Johnson murió en el lugar de los hechos, pese a que dos especialistas médicos militares intentaron brindarle primeros auxilios.

Contexto del despliegue federal en Memphis

Los dos integrantes de la Guardia involucrados en el incidente forman parte de un operativo federal de seguridad en Memphis, impulsado durante la administración del presidente Donald Trump como parte de la estrategia denominada “Memphis Safe”, que integra a agencias locales y federales.

Este despliegue militar fue respaldado por el gobernador de Tennessee, Bill Lee, y se ha mantenido activo desde el otoño pasado, a pesar de las objeciones del alcalde de Memphis, el demócrata Paul Young, quien ha calificado la presencia militar como innecesaria.

Reacción de autoridades locales

El alcalde Young describió el hecho como un “incidente desafortunado” y afirmó que esperará los resultados de la investigación de la TBI antes de emitir una postura más amplia.

Las autoridades locales no han detallado aún cuántos disparos se realizaron durante el enfrentamiento, mientras que la TBI evitó comentar sobre versiones difundidas por familiares de la víctima.

Quién era Tyrin Johnson

De acuerdo con su familia, Johnson residía en Nashville, trabajaba en el sector de la construcción y tomaba clases universitarias. Además, recientemente había sido padre.

Una familiar identificada como Terracle Nelson afirmó que el joven “era un buen chico” y cuestionó las circunstancias del tiroteo. Sin embargo, los registros judiciales revisados hasta el momento no muestran procesos penales en su contra, únicamente infracciones menores de tránsito.

Debate por el uso de fuerzas federales

El operativo en Memphis forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal que ha incluido el despliegue de tropas en varias ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva Orleans y Washington D.C., bajo el argumento de reforzar la seguridad pública.

No obstante, autoridades locales y organizaciones civiles han cuestionado la medida, señalando posibles excesos y falta de supervisión. Incluso, residentes han presentado demandas relacionadas con el actuar de los agentes y restricciones para documentar sus operaciones.

Investigación en curso

Hasta ahora, la Oficina de Investigaciones de Tennessee mantiene abierta la investigación para determinar si el uso de la fuerza fue justificado y bajo qué circunstancias exactas ocurrió el tiroteo que terminó con la vida del joven de 20 años.

Las autoridades han señalado que el caso seguirá bajo revisión oficial antes de emitir conclusiones definitivas.

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