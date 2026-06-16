Mundial 2026, verano y Nueva York: qué comer y qué evitar para ganarle al calor

El Mundial de fútbol y el verano llegaron de la mano a Nueva York, por lo que hay que tomar previsiones para vivir los partidos y “ganarle el juego” al golpe de calor. Pasar horas bajo el sol en los estadios o fan zones, saltando y gritando, eleva bruscamente la temperatura corporal, por lo que hay algunos alimentos que debes consumir y otros que evitar.

Por esta razón, si vas a alentar en el estadio a tu equipo favorito y disfrutar la pasión del fútbol, hay algunas recomendaciones alimentarias que incluyen comer frutas ricas en agua, bebidas con electrolitos y otros alimentos que detallamos.

Es muy frecuente que entre la emoción del partido se nos olvide beber agua, y esto le pasa factura al cuerpo. Por lo que las recomendaciones de la experta en nutrición Mónica Acha para mantenerse hidratados aplican como anillo al dedo, sobre todo si tomamos en cuenta que estar hidratado no solo está en lo que bebes, sino en lo que comes y lo que dejas de comer.

Comer frutas: la sandía y el melón

Más que un snack fresco, la sandía aporta un 92% de agua y citrulina, un aminoácido clave para mejorar la termorregulación corporal bajo el sol. Crédito: Shutterstock

Frutas con un gran contenido de agua, como el melón y la sandía son una excelente forma de hidratarse. La reina del verano es la sandía y no es de extrañar, ya que con un 92% de agua, una buena rodaja equivale a un vaso de agua pura.

Esta fruta aporta una buena dosis de potasio, sodio y citrulina, un aminoácido que ayuda a la vasodilatación y mejora la termorregulación.

Agua de coco

El agua de coco contiene nutrientes, por lo que se usa para garantizar la hidratación. Crédito: Shutterstock

Incluir el agua de coco entre las bebidas para el partido es una excelente opción para hidratarse, tomando en cuenta que contiene pequeñas cantidades de electrolitos como potasio, sodio y magnesio. Su contenido es un 95% de agua y contiene de forma natural una pequeña cantidad de azúcar, alrededor de 2,6 gramos por cada 100 gramos.

El agua de coco es refrescante, sin colorantes, aditivos ni azúcares añadidos.

Yogur griego

Con un contenido de más del 80% de agua, el yogur griego es una magnífica opción para hidratarse, ya que además aporta minerales esenciales como el potasio y el calcio. Este versátil alimento se puede congelar y mezclar con otros ingredientes como frutas, frutos secos, cacao o matcha.

El error de las Fan Zones: alcohol, azúcares y el peligro del “contraste”

Así como es importante lo que debemos comer, también es clave lo que no debemos mezclar a la hora de sumergirnos en las celebraciones del Mundial . Recordemos que las autoridades y la ciencia de la nutrición coinciden: el alcohol, la cafeína y las bebidas con exceso de azúcares retienen el agua y, en realidad, te deshidratan más rápido.

Hay recomendaciones básicas para darle un plus al agua pura, como agregarle rodajas de limón y menta. La experta recomienda beber a sorbos despacito. Además, es muy importante que, en caso de comenzar a sentirse colapsado por el calor, evites tomar un litro de agua helada de golpe; la rehidratación debe ser gradual.

Para que disfrutes de la fiesta del fútbol de forma segura en Nueva York, aquí tienes algunas claves que debes seguir:

Usa ropa ligera , preferiblemente de colores claros, cúbrete la cabeza con un sombrero bien ventilado o gorra, y lleva zapatos cómodos.

, preferiblemente de colores claros, cúbrete la cabeza con un sombrero bien ventilado o gorra, y lleva zapatos cómodos. Evita pasar horas bajo el sol, sobre todo entre las 11 a. m. y las 4 p. m. ; aprovecha los centros de enfriamiento de la ciudad o los espacios con aire acondicionado.

; aprovecha los centros de enfriamiento de la ciudad o los espacios con aire acondicionado. Refréscate mojando las muñecas, el cuello o la cara con agua fresca en los descansos del partido para ayudar a regular tu temperatura corporal.

Sigue leyendo:

.Mundial 2026: aperitivos más populares de los países participantes y dónde disfrutarlos en Nueva York

.5 trucos sencillos para elegir la sandía perfecta: madura, dulce y muy jugosa

.Nueva York entra en el top mundial de las 20 mejores ciudades para comer 2026