Mamdani visita centro de ayuda en Brooklyn para afectados por terremotos en Venezuela y pide restablecer TPS

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó este lunes el restaurante Lulla’s, en Brooklyn, convertido en un centro de recolección de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Durante la jornada, el mandatario local se sumó a voluntarios, líderes comunitarios y funcionarios municipales que empacaban alimentos, medicamentos y suministros esenciales destinados a los damnificados.

Mamdani estuvo acompañado por el propietario del restaurante, Ivo Díaz; la comisionada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía, Ana María Archila; la comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, Faiza N. Ali; y miembros de la comunidad venezolana en Nueva York.

“En momentos como este, la gente común demuestra lo que significa la solidaridad. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Lulla’s”, afirmó el alcalde.

Señaló que los neoyorquinos están apoyando a personas que quizás nunca han conocido porque entienden que la solidaridad humana trasciende las fronteras.

El alcalde también reiteró su llamado al gobierno federal para que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, bajo el argumento que la situación actual del país sudamericano, marcada por los daños ocasionados por los terremotos y años de inestabilidad política y económica, representa un escenario que requiere medidas humanitarias.

“Mientras las familias en Venezuela enfrentan pérdidas inimaginables, estaremos junto a los venezolanos neoyorquinos aquí en nuestra ciudad”, expresó Mamdani.

Los sismos ocurridos el 24 de junio en el norte de Venezuela provocaron una emergencia humanitaria que agravó las dificultades que ya enfrentaba el país. La comunidad venezolana en Nueva York ha organizado puntos de recolección de donaciones para enviar apoyo a las zonas afectadas.

Archila destacó que la comunidad venezolana en los cinco distritos de la ciudad convirtió negocios, restaurantes y espacios comunitarios en centros de ayuda. Indicó que más de 20 puntos de donación fueron habilitados en el área metropolitana de Nueva York tras la emergencia, con Lulla’s como uno de los principales centros de recopilación de recursos.

“La respuesta de los venezolanos neoyorquinos demuestra la fuerza de una comunidad que se moviliza en momentos difíciles. La ciudad está buscando formas de respaldar estos esfuerzos liderados por la comunidad y aportar su experiencia durante el proceso de recuperación y reconstrucción”, indicó Archila.

Por su parte, Faiza N. Ali señaló que para miles de venezolanos residentes en Nueva York la tragedia representa una situación cercana y personal, ya que muchos intentan comunicarse con familiares afectados y encontrar maneras de enviar ayuda.

La funcionaria insistió en que las autoridades federales deben considerar herramientas humanitarias adicionales, como la autorización de Salida Forzosa Diferida o una nueva designación del TPS para Venezuela, con el objetivo de brindar protección a quienes podrían enfrentar condiciones inseguras al regresar a su país.

La administración federal había anunciado previamente el fin del TPS para venezolanos, una decisión que puso en riesgo la protección migratoria de cientos de miles de personas. Aunque un tribunal federal de apelaciones determinó que la medida era ilegal, el proceso judicial continúa mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de esta protección.

Sigue leyendo:

• Los terremotos en Venezuela dejan ya 3,535 fallecidos, según nuevo balance oficial

• Advierten que el número de desaparecidos en Venezuela tras terremotos supera los 40,000 pese a no haber cifra oficial

• Rubio y Mamdani felicitan a los venezolanos por el Día de la Independencia de su país en medio de la tragedia