Puñetazo mortal: inmigrante golpeado al defender a su esposa en calle de Nueva York

Kemal Karakatal, inmigrante de Turquía, falleció tras recibir un puñetazo en el rostro en una calle de Brooklyn (NYC) propinado por un desconocido a quien le reclamó haberle faltado el respeto a su esposa, según la policía y su familia.

Karakatal, chef de 52 años, acababa de llegar a casa del trabajo y al bajarse de su vehículo se vio envuelto en un altercado cerca de las avenidas Pitkin y Van Siclen, en el barrio East New York, alrededor de las 8:20 p.m. del jueves, indicó NYPD.

Al parecer cuando llegó a casa se enteró de que un hombre había insultado a su esposa mientras ella paseaba a su perro. Esto llevó a Karakatal a intervenir y discutir con el sujeto antes de que ambos llegaran a los golpes, según relataron su hijastro y las autoridades.

“Él le dijo: ‘No deberías hablarle así a una mujer'”, declaró al Daily News el hijastro de 31 años, quien prefirió mantener el anonimato. “Mi padrastro no es un hombre violento. No es su carácter. No le gusta pelear ni discutir”.

El desconocido golpeó a Karakatal en la cara, haciéndolo caer hacia atrás sobre la acera de concreto. “Me quedé en shock al ver a mi padrastro tendido en el suelo. Lo vi luchando por su vida”, dijo el hijastro.

Los servicios de emergencia trasladaron a Karakatal de urgencia al Brookdale University Hospital, donde falleció. La policía investiga su muerte como un homicidio.

El agresor, que vestía camiseta blanca, pantalones cortos, calcetines blancos y zuecos tipo Crocs, se marchó apresuradamente y aún no ha sido capturado. La esposa de la víctima intentó grabar al atacante mientras lo perseguía, recorriendo varias manzanas junto a su perro, pero no logró alcanzarlo. “Ella también tenía miedo”, comentó el hijastro.

Karakatal trabajaba en Staten Island y residía en el complejo Florentino Plaza de vivienda pública (NYCHA), a aproximadamente media manzana del lugar donde recibió el golpe mortal en Brooklyn. Era originario de Turquía y llevaba cuatro años casado.

La policía ha estado buscando imágenes de cámaras de seguridad que pudieran ayudar a rastrear los movimientos del agresor antes y después del ataque. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia callejera con golpes es frecuente. El mes pasado un adolescente de 17 años sufrió una paliza tan grave durante las celebraciones de los Knicks en las inmediaciones del Madison Square Garden (MSG) que fue hospitalizado en coma.

En abril una abuela de 75 años fue golpeada y recibió pisotones en el rostro en el jardín delantero de su propia casa en Brooklyn (NYC) tras pedir a dos mujeres que recogieran las heces de sus perros, según relató su angustiado hijo. En 2025 dos hombres fueron arrestados como sospechosos de la paliza mortal que sufrió Kevin Bell, de 60 años, en una calle en El Bronx (NYC).

En marzo de 2025 Joan Navas Cárdenas fue acusado de golpear al taxista Ben Javanfar, un hombre de 60 años, en medio de una pelea por el cobro de $14.35 dólares durante un traslado en Manhattan (NYC). En diciembre de 2024 Donald Klune (65) murió dramáticamente luego de ser golpeado durante el robo de su vehículo en Long Island (NY). En octubre de ese año, siete personas -cinco de ellas adolescentes- fueron acusadas por la muerte de Linver Alexander Ortiz Ponce, salvadoreño de 29 años que fue asaltado, golpeado brutalmente y baleado porque se estacionó afuera de una casa ajena en Long Island (NY), según los fiscales en el condado Suffolk.

En septiembre de 2024 Leslie Sánchez, vendedor de frutas de 56 años, falleció dos días después de recibir una golpiza durante un intento de robo en una calle de El Bronx (NYC). También ese año una enfermera latina murió al ser tropezada por un joven que huía, golpeándose la cabeza afuera de su casa en Harlem, Manhattan. Además el inmigrante mexicano de 58 años padre de 5 hijos, murió un mes después de ser golpeado brutalmente en una acera en El Bronx (NYC).

En marzo de 2024 el también mexicano Domingo Tapia murió tras pasar casi siete años en coma después de que un extraño lo golpeara en una calle en Brooklyn (NYC). Igualmente un inmigrante alemán que fue golpeado durante una discusión con un motorizado que estaba circulando ilegalmente en la acera, murió tras pasar varios días hospitalizado en Nueva York con una herida cerebral.