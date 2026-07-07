Sin azúcares ni carnes rojas: la fórmula nutricional de Luis Díaz para brillar en el Mundial 2026

Llegar a los octavos de final en el Mundial 2026 no es cualquier cosa. Si algo ha quedado en evidencia, es que los futbolistas de élite se preparan en todos los aspectos, y la alimentación jamás se deja al azar. Detrás de cada jugada hay planes nutricionales milimétricamente estudiados para mejorar el rendimiento físico, y el caso de Luis Díaz es el mejor ejemplo.

A sus 29 años, el delantero de la Guajira colombiana, considerado uno de los jugadores más determinantes de la selección, sigue el camino de los grandes. Al igual que figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Erling Haaland, Díaz mantiene una férrea disciplina tanto en el entrenamiento como en su nutrición en la cocina, una combinación clave para posicionarse en la cima del fútbol mundial.

A través de diversas entrevistas, se han revelado los pilares de la dieta de rendimiento del colombiano. Curiosamente, sus secretos se alinean a la perfección con la élite deportiva:

Cinco comidas al día: una distribución estratégica que busca mantener los niveles de energía activos y evitar picos de fatiga.

una distribución estratégica que busca mantener los y evitar picos de fatiga. Cero ultraprocesados: eliminación total de alimentos con azúcares refinados , grasas trans o aditivos artificiales.

eliminación total de alimentos con , grasas trans o aditivos artificiales. Prioridad en nutrientes clave: las proteínas de alta calidad son clave en la nutrición de los deportistas de élite, ya que proporcionan lo necesario para la reparación, mantenimiento y construcción de la masa muscular. A esto se suma el consumo diario de vegetales frescos y una hidratación óptima antes, durante y después de cada partido.

¿Cómo se alimenta Luis Díaz?

Al igual que la élite del fútbol mundial, el delantero de la Guajira mantiene una eliminación total de azúcares y productos ultraprocesados. Crédito: Shutterstock

Según el medio El Futbolero colombiano, la rutina nutricional de Díaz es bastante estricta: cinco comidas al día, aproximadamente cada cuatro horas, para sostener el gasto energético de sus entrenamientos y partidos.

El énfasis de la alimentación está en:

Carbohidratos de calidad: priorizando carbohidratos complejos (arroz, granos, pasta y pan integral).

priorizando (arroz, granos, pasta y pan integral). Muchas frutas y verduras: fundamentales para apoyar la recuperación muscular y asegurar el aporte de micronutrientes.

fundamentales para apoyar la y asegurar el aporte de micronutrientes. Proteínas magras: con fuentes limpias como el pollo y pescado.

Al igual que Kylian Mbappé, Díaz no consume carnes rojas, alcohol ni grasas en exceso.

Carbohidratos complejos y proteínas magras, la base del combustible limpio que sostiene el exigente ritmo físico del colombiano. Crédito: Shutterstock

Díaz cumple una rutina de entrenamiento muy exigente: llega temprano, se va de último y entrena incluso con un preparador personal fuera de las sesiones del club. Por lo tanto, debe garantizar una alimentación idónea para llevar a cabo sus actividades deportivas con el máximo rendimiento físico.

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