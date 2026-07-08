Alerta por ataques a personas mayores en calles de Queens, Nueva York: robaron $1,300 a golpes a una víctima saliendo del banco

Un joven ladrón arrojó al suelo a un hombre de 89 años y le robó $1,300 dólares que llevaba en efectivo cuando salía de un banco en Queens (NYC).

Según la Policía de Nueva York, la víctima acababa de salir de la sucursal del banco Capital One en Jamaica Avenue, cerca de Sutphin Boulevard, alrededor de las 12:30 p.m. del jueves 2 de julio, cuando el agresor se le acercó y lo arrojó contra el pavimento.

El atacante pateó a la aterrorizada víctima y le arrebató el dinero que llevaba consigo. El delincuente también se llevó el collar del anciano, una artículo apenas valrodao en $10 dólares.

El anciano sufrió lesiones en la nuca durante el violento robo, detalló New York Post. Las autoridades continúan buscando al atacante y ayer publicaron imágenes suyas. Fue descrito como un joven de entre 18 y 25 años, de complexión mediana, cabello negro liso y un peso aproximado de 175 libras (79 kilos).

En la víspera, el miércoles 1 de julio una mujer de 70 años también fue robada a plena luz del día en Queens, aproximadamente a las 4:30 p.m., en las inmediaciones de Crescent Street y Broadway. Esa víctima fue abordada por la espalda por un sujeto que le arrancó violentamente un collar del cuello y huyó del lugar a pie en dirección oeste por 31st Drive. NYPD publicó fotos del sospechoso en procura de su captura.

No se han realizado arrestos. Quien posea información sobre estos casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada Kemal Karakatal, inmigrante de Turquía, falleció tras recibir un puñetazo en el rostro en una calle de Brooklyn (NYC) propinado por un desconocido a quien le reclamó haberle faltado el respeto a su esposa, según la policía y su familia.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia callejera con golpes es frecuente, incluso contra personas mayores. El mes pasado Robert Hunter (73) fue golpeado y apuñalado a bordo de un autobús de la MTA tras confrontar a un individuo agresivo que había empujado a una joven embarazada en Manhattan (NYC). Además una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del Metro de Nueva York en Queens.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o

? WANTED FOR ROBBERY: On Wednesday, July 1, 2026, at approximately 4:30 P.M., in the vicinity of Crescent Street and Broadway, a 70-year-old female was approached from behind by an unidentified individual. The individual forcibly removed a necklace from the victim’s neck before? pic.twitter.com/XBTMX9pDUW — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 7, 2026