Ana Patricia Gámez habla sobre la situación en su casa antes de anunciar la separación

En octubre del año pasado, Ana Patricia Gámez pidió oficialmente el divorcio a Luis Carlos Martínez Rubio, con quien estuvo casada durante más de 10 años. La separación ha estado marcada por la polémica, y en una participación reciente en televisión, la presentadora mexicana habló sobre cómo estaba su relación antes de anunciar la separación.

Gámez se unió a Alejandra Villegas, Clovis Nienow, Carlos Calderón y Penélope Menchaca, en el programa “Hoy Día”, para hablar sobre el matrimonio y las parejas. Durante esa conversación, confesó: “Yo vivía en la misma casa, pero en cuartos separados. Yo casi toda la vida dormí con mi hija y él con el niño”.

También apuntó la razón por la que siguieron viviendo juntos pese a estar pasando por una crisis matrimonial: “Pero volviendo al tema que estábamos conversando, la economía no está para pagar dos rentas. Mira, yo pago la hipoteca y una renta”.

Luego de que Gámez solicitara el divorcio a Martínez, la presentadora entró en una batalla legal en la que su expareja exige: “Que Ana Patricia cubra total o parcialmente sus honorarios legales, gastos procesales y costas del litigio, o en su defecto, el pago por litigación maliciosa o de mala fe”.

Se tiene que resaltar que en la demanda de divorcio presentada por Gámez ante la Corte de Familia de Miami-Dade, y en esta, ella solicita que haya un reparto desigual de bienes y el control total de su empresa de ropa, Beashion Boutique, argumentando que ella fue el principal sostén económico de la familia.

Por otro lado, él espera quedarse con la casa familiar, la cual ella y sus hijos ya abandonaron este año, y también quiere unamanutención y un porcentaje del negocio de ropa que dirige Gámez.

Aún la corte no ha dado su fallo.

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