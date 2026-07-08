Mega Millions alcanza un premio de $604 millones: esto recibiría el ganador después de impuestos

El premio mayor de Mega Millions sigue aumentando y ya alcanzó los $604 millones de dólares, convirtiéndose en el bote de lotería más grande de 2026 hasta ahora. El acumulado creció después de que ningún boleto acertara los 6 números sorteados la noche del martes, por lo que la expectativa ahora está puesta en el próximo sorteo del viernes.

Los números ganadores del último sorteo fueron 2, 31, 35, 36, 63 y la Mega Ball 12. Al no registrarse un ganador del premio mayor, el monto volvió a incrementarse y ahora ofrece una de las bolsas más atractivas en la historia reciente del juego.

Aunque la cifra de $604 millones es la que más llama la atención, el ganador no recibirá esa cantidad de inmediato. Como ocurre con todos los grandes premios de Mega Millions, el afortunado deberá elegir entre 2 modalidades de pago: cobrar el premio completo mediante 30 pagos anuales o recibir un pago único en efectivo, opción que suele ser la favorita de la mayoría de los ganadores.

¿Cuánto dinero recibiría realmente el ganador del premio mayor del Mega Millions?

Si el ganador decide recibir el efectivo de inmediato, el monto disponible será de $266.3 millones, una cifra considerablemente menor al valor anunciado del jackpot.

Sin embargo, esa cantidad también está sujeta a impuestos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica una retención federal obligatoria del 24%, por lo que el pago inicial se reduciría a aproximadamente 202.4 millones de dólares.

La factura fiscal podría aumentar todavía más. Si los ingresos del ganador lo colocan en la tasa máxima del impuesto federal sobre la renta, del 37%, el premio neto disminuiría hasta cerca de 167.8 millones de dólares, antes de considerar los impuestos estatales.

Quienes opten por recibir los pagos anuales obtendrían aproximadamente $20.1 millones por año durante 3 décadas. Después de aplicar la tasa federal máxima, cada pago anual se reduciría a alrededor de $12.7 millones, aunque la cantidad final dependerá de la situación fiscal del ganador en cada año.

Aún tienes días para adquirir un ticket de Mega Millions y probar suerte. (Foto: Nam Y. Huh/AP)

Los impuestos estatales también pueden reducir el premio de Mega Millions

La cantidad definitiva que recibirá el ganador dependerá también del estado donde haya comprado el boleto y donde deba pagar impuestos.

Algunos estados gravan las ganancias de lotería con tasas elevadas. Nueva York, por ejemplo, aplica un impuesto estatal de hasta 10.9% sobre estos premios. En cambio, estados como Texas, Florida y California no cobran impuestos estatales sobre las ganancias de lotería, lo que permite conservar una mayor parte del premio.

Esta diferencia puede representar varios millones de dólares para quien logre acertar los seis números ganadores.

Las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo extremadamente bajas. Un jugador tiene apenas una posibilidad entre 290.4 millones de acertar la combinación completa de Mega Millions. Aun así, esas probabilidades son ligeramente mejores que las del Powerball, cuyo jackpot ofrece una posibilidad de una entre 292.2 millones.

El próximo sorteo de Mega Millions se realizará la noche del viernes, cuando el premio volverá a ponerse en juego si nadie logra acertar la combinación ganadora.

El mayor premio de Mega Millions entregado en 2026 hasta ahora fue un jackpot de $533 millones, reclamado en marzo por un jugador de Illinois. Con el acumulado ahora en $604 millones, Mega Millions vuelve a captar la atención de millones de jugadores que buscarán convertirse en el próximo multimillonario.

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