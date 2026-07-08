Mujer gana $100,000 en la lotería tras seguir jugando después de un premio de $700

Lo que comenzó como una forma de combatir el aburrimiento terminó convirtiéndose en una inesperada recompensa para una mujer de 80 años en Michigan. Después de ganar cerca de $700 en un juego de lotería en línea, decidió seguir apostando y terminó llevándose un premio de $100,000.

La afortunada, residente del condado de Wayne, relató a la Lotería de Michigan que todo ocurrió una noche, cuando su esposo ya se había ido a dormir y ella decidió ingresar a su cuenta de jugador para entretenerse.

“Estaba aburrida una noche después de que mi esposo se fue a dormir, así que inicié sesión en mi cuenta de la lotería para jugar algunos juegos”, contó la mujer.

Entre las opciones disponibles encontró el juego Firework Fortune Frenzy, que llamó su atención por parecer sencillo y entretenido.

“El juego Firework Fortune Frenzy parecía divertido y fácil, así que deposité dinero y empecé a jugar”, explicó.

Un premio de $700 la animó a seguir

La suerte apareció desde las primeras partidas.

“Desde el principio gané alrededor de $700, así que usé mis ganancias para seguir jugando y aposté una cantidad mayor”, recordó.

Cuando ya estaba a punto de terminar la sesión, ocurrió lo inesperado.

“Estaba a punto de dejar de jugar y cerrar sesión cuando la pantalla se iluminó mostrando un premio de $100,000″, narró.

La emoción fue tan grande que despertó a su esposo para contarle la noticia.

“Desperté a mi esposo y se lo dije, pero no me creyó, así que terminé llamando a la lotería para asegurarme de que fuera real”, relató entre risas.

¿En qué gastará el dinero?

La ganadora informó a las autoridades de la Lotería de Michigan que planea utilizar el dinero para realizar un viaje y el resto lo depositará en sus ahorros.

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