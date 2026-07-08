Natalia Jiménez agradece a la comunidad mexicana tras ganar el caso de la custodia de su hija

La veterana cantante Natalia Jiménez informó este miércoles que, después de un largo proceso, pudo ganar la custodia completa de su hija, Alessandra Trueba Jiménez, y agradeció a la comunidad mexicana por todo el apoyo recibido durante los años del proceso legal.

Esta noticia la dio a conocer la propia cantante española con un emotivo video a través de su plataforma de Instagram, donde incluso se muestra sobrepasada por la emoción, aunque habla con mucha serenidad.

Natalia Jiménez aclara la última novedad sobre el caso de custodia de su hija

“El día de hoy es muy importante para mí y para nuestra familia porque hemos logrado que el juez acepte poder localizarnos con Alessandra para vivir juntos sin tantas dificultades, ni tantos frenos”, manifestó inicialmente Jiménez.

En este sentido, aclaró que puede viajar con ella a cualquier lugar, incluyendo México; también podrá recuperar algunos gastos de su manutención e incluso podrá decidir en qué colegio estudiará su hija.

Natalia Jiménez agradece a la comunidad mexicana por el apoyo

La artista de 44 años no dejó pasar la oportunidad para agradecer a las personas mexicanas por haberla apoyado en el arduo proceso con su pequeña Alessandra.

A la hora de mencionar sus agradecimientos, la española le habló primero a los aztecas, un país que la ha acogido en su carrera y su vida. “Gracias a nuestros amigos de México, Los Angeles, Colombia, Puerto Rico, España y Miami por ser el hombro en el que nos apoyamos”, rescató Jiménez antes de también darle las gracias a su abogada y a su padre, al igual que a toda la comunidad que le mandó sus oraciones.

¿Cuánto tiempo tenía el caso de la custodia de la hija de Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez se encontraba en disputa sobre la custodia de su hija con su exesposo, Daniel Trueba, desde que se divorciaron en 2020. En ese proceso, Daniel le impedía a Alessandra viajar con su mamá a México para que la acompañara a algunos eventos.

Además, ambos realizaron distintas acusaciones en contra del otro, incluyendo el supuesto uso de sustancias que alegó Jiménez sobre Trueba. No obstante, finalmente la ley terminó fallando a favor de la cantante española, quien quedó notablemente emocionada. “Podemos planificar la vida que Alessandra merece vivir, una vida sin tantos conflictos”, dijo Natalia.

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