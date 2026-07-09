Los errores que todos cometemos al servir snacks en el Mundial 2026 (y que las bacterias adoran)

La fiebre del Mundial 2026 continúa y una de las mejores formas de disfrutar los partidos en casa es compartiendo snacks, alitas, sushi, pizza y más con amigos y familiares. Picar entre gol y gol se disfruta al máximo, pero debes evitar que las bacterias arruinen la temporada. Con consejos sencillos no solo mantendrás los alimentos frescos, sino que evitarás terminar en urgencias.

La ingeniera de alimentos Mariana Zapien explica que, a la hora de ver un partido o en una reunión familiar, por lo general se preparan dips y botanas para toda la jornada. Sin embargo, aclara que hay dos tipos de alimentos: los que se pueden dejar servidos durante todo el partido y otros que jamás.

¿Cuáles se pueden dejar servidos?

Es muy común hacer una selección de snacks secos como papitas, palomitas, maní, semillas de calabaza y más. Estos no corren riesgos de contaminación bacteriana al estar por horas en contacto con el aire.

“Tienen menor humedad, así que los microorganismos tienen más dificultad para crecer”, indica la especialista.

El peligro oculto en los snacks húmedos

Las opciones húmedas tienen un riesgo microbiológico mayor. Tal es el caso del guacamole, pico de gallo, alitas, pizzas, sushi, ceviche, dips con crema o queso, carnes y mariscos.

“Estos alimentos tienen más humedad y nutrientes, así que pueden representar un mayor riesgo si pasan demasiado tiempo afuera”, señala la ingeniera en alimentos.

Hay más factores que se deben tomar en cuenta. Cuando servimos comida y la manipulación de alimentos es grande por la cantidad de personas que hay, el peligro de una intoxicación alimentaria se eleva.

Estrategias de prevención y seguridad alimentaria

Para prevenir enfermedades, el consejo de la experta es directo y práctico:

Sirve porciones pequeñas en la mesa.

en la mesa. Mantén refrigerado el resto de la comida.

Recarga los recipientes conforme se vayan acabando.

Otro dato importante es no servir todo de una vez hasta el final del partido. Por eso, la estrategia de servir porciones pequeñas y recargar evitará que los alimentos húmedos (como el guacamole) se contaminen con facilidad. Recordemos que, muchas veces, aunque la comida huela bien o se vea bien, ya puede estar dañada por toxinas bacterianas. En la cocina, la seguridad es clave.

Sigue leyendo:

.3 trucos para conservar la cerveza en el refrigerador y evitar su deterioro

.¿Tu cocina es segura? 4 pasos para ganarle la batalla a la salmonella

.Riesgo de salmonela: retiran popular producto de pizza de venta en Walmart, Costco y Target