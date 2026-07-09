Miles de personas podrían recibir hasta $425 por llamadas publicitarias no autorizadas

Miles de personas en Estados Unidos podrían ser elegibles para recibir un pago de hasta $425 como parte de un acuerdo judicial relacionado con presuntas llamadas y mensajes de texto publicitarios enviados sin autorización por un agente de Farmers Insurance.

La demanda colectiva acusa a Farmers Insurance de violar la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (Telephone Consumer Protection Act, TCPA), una legislación federal que protege a los consumidores frente a llamadas y mensajes de telemercadeo no solicitados.

¿Quiénes pueden recibir el pago?

El acuerdo beneficia a las personas que, desde el 8 de octubre de 2020, hayan recibido dos o más llamadas o mensajes de texto de telemercadeo durante un periodo de un año provenientes de un agente independiente específico de Farmers Insurance.

En este caso, las comunicaciones debieron haber sido realizadas por Todd Henderson Insurance Agency, Inc. o por R. Todd Henderson.

Además, para ser elegible es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

-Tener un número telefónico inscrito en el Registro Nacional No Llame (National Do Not Call Registry) durante más de 30 días antes de recibir las comunicaciones.

-Certificar que no solicitó una cotización de seguro a Farmers Insurance ni a sus agentes antes de recibir las llamadas o mensajes.

-Confirmar que no era cliente de Farmers Insurance al momento de recibir esos contactos.

Aunque Farmers Insurance negó haber cometido alguna irregularidad, aceptó resolver el caso mediante un acuerdo para evitar continuar con el proceso judicial.

¿Cuánto dinero podrían recibir?

Las personas que formen parte del grupo elegible podrán reclamar hasta $425.

No obstante, el monto definitivo dependerá del número de reclamaciones válidas que se presenten. Si más personas participan en el acuerdo, la cantidad que reciba cada beneficiario podría reducirse.

¿Qué es una demanda colectiva?

Una demanda colectiva permite que un grupo de personas con reclamaciones similares presente una sola acción legal contra una empresa u organización.

Generalmente, el proceso comienza con uno o varios demandantes que alegan haber sido afectados por una misma práctica.

Si el tribunal certifica el caso como demanda colectiva, cualquier persona que reúna los requisitos pasa a formar parte del grupo.

Con frecuencia, las empresas optan por llegar a un acuerdo económico sin admitir responsabilidad, ya que esto les permite evitar los costos y riesgos de un juicio prolongado.

A cambio, quienes aceptan la compensación suelen renunciar a presentar nuevas demandas relacionadas con el mismo asunto.

Este tipo de litigios puede originarse por casos de publicidad engañosa, contaminación, discriminación o presuntas violaciones a leyes de protección al consumidor, como ocurrió en este caso.

Fechas importantes

Las personas interesadas deberán presentar su formulario de reclamación a más tardar el 24 de julio. Quienes no lo hagan antes de esa fecha perderán la oportunidad de recibir un pago.

La audiencia para la aprobación final del acuerdo está programada para el 31 de julio. Si el juez autoriza el convenio, posteriormente comenzará la distribución de los pagos a los reclamantes elegibles.

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