José Mourinho inicia su segunda etapa en el Real Madrid con su primer entrenamiento oficial

“The Special One” está oficialmente de vuelta en la que una vez fue su casa. Trece años después de poner fin a su primera etapa, José Mourinho dirigió este lunes su primer entrenamiento al frente del Real Madrid, marcando el inicio de una segunda era en la que el club blanco busca romper una alarmante sequía.

La jornada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas comenzó a primera hora de la mañana de este lunes con los exámenes médicos y físicos, para luego dar paso a la primera sesión vespertina sobre el césped, bajo las órdenes directas del estratega portugués.

Debido a los compromisos internacionales de este verano, Mourinho tuvo que arrancar la pretemporada 2026 con un grupo sumamente reducido de futbolistas. El técnico trabajó directamente sobre el terreno de juego con ocho futbolistas: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio.

Al margen del grupo principal, enfocados exclusivamente en la recuperación de sus respectivas dolencias, se ejercitaron al interior de las instalaciones Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes.

La planificación del Real Madrid se mantendrá bajo mínimos durante las próximas semanas debido a la participación de gran parte de la plantilla en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, divididos entre los ya eliminados (que gozan de vacaciones) y aquellos que aún compiten.

La directiva concedió días de descanso adicionales a las figuras que ya cerraron su participación en la cita mundialista: Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania),Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Jr. (Brasil).

Mourinho tendrá que esperar aún más para contar con las piezas clave que disputarán la ronda de semifinales en el Mundial: Jude Bellingham(Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).

El Real Madrid tiene programada su segunda sesión de entrenamiento para este martes 14 de julio, donde el estratega seguirá involucrando su sello táctico y físico en los disponibles.

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