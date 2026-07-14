Alcaldía de Nueva York investigará falla de seguridad que retrasó por horas concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lunes que su administración investigará la falla de seguridad que provocó un retraso de más de cuatro horas en el concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium, luego de que cientos de personas sin boleto intentaran ingresar al recinto.

Mamdani afirmó que el incidente será objeto de seguimiento por parte de la ciudad, aunque no precisó qué agencias participarán en la investigación ni cuáles serán las medidas a tomar.

“Es algo que vamos a investigar, porque sé que muchos neoyorquinos sufrieron retrasos debido a una falla de seguridad cometida por personas sin boleto, lo que provocó retrasos de varias horas para muchos otros”, declaró el alcalde, de acuerdo con NBC New York.

Mamdani también elogió la respuesta del Departamento de Policía de Nueva York y añadió que no asistió al espectáculo, aunque comentó cuáles son algunos de sus álbumes favoritos del rapero.

El concierto, informó The Associated Press, estaba programado para comenzar a las 8:00 p.m. del domingo, pero el artista no subió al escenario sino hasta las 12:17 a.m. del lunes, después de que el estadio cerrara temporalmente sus accesos para controlar la situación.

Ya sobre el escenario, Jay-Z explicó al público que “alguien se abalanzó sobre la puerta” y que decidió no iniciar la presentación hasta asegurarse de que los asistentes pudieran ingresar sin riesgo de ser atropellados o aplastados por la multitud.

“Realmente lamento las molestias, pero tenía que asegurarme de que todos estuvieran bien”, dijo el artista antes de agradecer la paciencia de los asistentes y prometerles una buena noche.

En un comunicado conjunto, los Yankees, Roc Nation —la empresa fundada por Jay-Z— y Live Nation señalaron que cientos de personas en grandes grupos y sin entradas “irrumpieron” entre los asistentes que sí tenían boletos y, en algunos casos, vulneraron los controles de seguridad.

Las organizaciones explicaron que, como medida preventiva, fue necesario cerrar las entradas del estadio durante un periodo prolongado antes de reabrirlas de forma gradual y segura.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una multitud concentrada en uno de los accesos al Yankee Stadium. Otras imágenes grabadas desde el interior del recinto captaron a decenas de personas entrando rápidamente por una puerta abierta antes de que varios agentes de seguridad lograran bloquear el paso a más personas.

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