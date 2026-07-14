Niño de 8 años al volante arrolló a su abuela en Nueva York

Gina Bente se encuentra en estado grave tras ser atropellada por su propio vehículo conducido por su nieto de 8 años en Long Island, Nueva York.

Según la policía del condado Suffolk, el niño se subió al automóvil Honda que estaba estacionado en la entrada de una vivienda en Lindenhurst alrededor de las 10 a.m. del lunes y presionó el botón de arranque.

La abuela de 63 años se percató de que el vehículo se desplazaba por la entrada e intentó detenerlo, momento en el que fue golpeada por la puerta del lado del conductor, señaló la policía. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el pavimento, detalló News 12.

El automóvil chocó contra un bordillo y se detuvo en medio de la calle. La abuela fue trasladada de urgencia al Good Samaritan University Hospital en estado grave. El niño resultó ileso, según un comunicado policial.

La semana pasada un niño de 13 años falleció dramáticamente tras quedar atrapado debajo de un tractor agrícola volcado en una granja de Nueva Jersey donde estaba trabajando. Además el mes pasado dos niños murieron en accidentes de moto con pocos días de diferencia en Nueva York.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.