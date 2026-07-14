Padre de Christian Nodal habla sobre los derechos del nombre del artista: “Yo soy el creador de la carrera”

La carrera de Christian Nodal se ha visto envuelta en múltiples situaciones polémicas en los últimos años y la más reciente la protagoniza junto a su padre, Jaime González, quien habló recientemente sobre los supuestos problemas que tiene con su hijo y sobre los asuntos relacionados con la trayectoria del cantante de música regional mexicana.

El padre de Christian Nodal ha sido quien ha estado a cargo de sus finanzas como inversionista desde sus primeros pasos en la música y ahora, todo parece indicar que asuntos legales que aparentemente ya rompieron la relación laboral, pueden incluso afectar la relación personal entre padre e hijo.

Padre de Nodal aclara una presunta discordia con su hijo

Sobre un supuesto contrato del que van a rescindir o algunas fuentes afirman que ya rescindieron, González expresó su punto de vista en una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca: “Tenemos un contrato, pero mis abogados se encargan de eso. Yo no puedo hablar“.

Aunado a eso, el padre de Nodal afirmó que se mantiene en comunicación con él (Nodal), asegurando que conversaron hace un par de días y desmintió algún incumplimiento en los pagos.

“Sobre el dinero, yo siempre le he pagado desde cero. Tema de dinero no tenemos. Jamás me he quedado con nada que no es mío”, resaltó González.

¿Jaime González se quedaría con los derechos del nombre de Christian Nodal?

Entre la disputa legal, aparentemente se estarían peleando los derechos del nombre del artista. “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque yo soy el inversionista y soy el creador de la carrera. Christian siempre ha sabido eso”.

Una de las preguntas que no pudo faltar durante el encuentro fue si está dispuesto a regresar a Christian Nodal los derechos de su nombre y su imagen, a lo que él respondió: “Estamos en eso, estamos en pláticas”.

Ante la hipotética intención de Christian Nodal de liberar el contrato con su padre, este afirmó que “no tiene ningún problema” en hacerlo, solo tiene que llamarle.

En este sentido, Jaime González confesó que sí presenta asuntos legales con Nodal. Sin embargo, quiso explicar que eso no los ha hecho dañar su relación personal.

¿Cómo es el asunto legal del nombre y la imagen de Christian Nodal?

El registro de la marca “Christian Nodal” fue renovado ante el IMPI en los primeros días de abril de 2026, luego de que González lo solicitara en octubre de 2025. El registro original fue otorgado cuando el cantante era menor de edad y quedó bajo control paterno hasta 2036.

El propio artista lo reconoció públicamente hace unos meses: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música; solo soy dueño de mi voz”.

El distanciamiento entre padre e hijo se hizo evidente en redes sociales hace tiempo: Nodal dejó de seguir a Jaime González, a su madre Cristy Nodal y a su hermana Amely en Instagram; pero Jaime asegura que simplemente se trata de falta de tiempo, debido a que él (González) está trabajando actualmente en otros proyectos.

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