Gustavo Dudamel dirigirá a la Sinfónica Simón Bolívar en la final del Mundial

La presencia venezolana en la final del Mundial 2026 está garantizada. Gustavo Dudamel confirmó que dirigirá a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y a la Filarmónica de Nueva York en el show de medio tiempo del partido por el título, programado para el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.

El director de orquesta compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde expresó la emoción que representa reunir por primera vez a ambas agrupaciones en un escenario de alcance global.

“Estoy inmensamente feliz de anunciar que, por primera vez en la historia, dirigiré tanto a mi querida Filarmónica de Nueva York como a mis hermanos y hermanas de La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, escribió.

Un momento con profundo significado para Venezuela

Para Dudamel, la participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar tiene un valor que trasciende lo artístico, especialmente por el momento que atraviesa su país.

“Mi corazón permanece con el pueblo de Venezuela en estos días difíciles, y compartir el escenario en este momento inolvidable con mi querida Simón Bolívar — quienes representan a toda la familia de El Sistema y a toda Venezuela — es una poderosa expresión de la fortaleza y la resiliencia de nuestro país”, aseguró.

El director también destacó el simbolismo de reunir a ambas orquestas en un mismo escenario.

“Reunirlos por primera vez en la historia junto a la extraordinaria Filarmónica de Nueva York, mientras me preparo para este emocionante nuevo capítulo con ellos, es una hermosa expresión de unidad y amor a nivel mundial”, agregó.

Espectáculo con grandes artistas y un fin solidario

El show de medio tiempo contará además con la participación de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay. La presentación tendrá una duración de 11 minutos, por lo que el descanso de la final será más extenso que los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar $100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo. Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado a este fondo, que ya supera los $50 millones de dólares recaudados.

La participación en la final se suma a las acciones solidarias que Dudamel ha impulsado recientemente para apoyar a los afectados por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. En agosto también encabezará el “Concierto por Venezuela” junto a la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl, cuyos recursos serán canalizados, según informó el director, mediante alianzas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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