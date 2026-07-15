¿Por qué la Guerra de las Malvinas tiene tanta influencia en el Inglaterra vs. Argentina?

El fútbol, más allá de se el deporte más popular del mundo, a menudo es un reflejo de las pasiones de una sociedad. Para Argentina, ninguna marca histórica es tan profunda como la Guerra de las Malvinas de 1982, un conflicto que terminó transformando para siempre la identidad del balompié austral.

El estallido del conflicto (1982)

Tras casi 150 años de reclamos diplomáticos infructuosos, la dictadura cívico-militar argentina (acorralada por la crisis económica y el descontento popular) ordenó la recuperación militar de las islas el 2 de abril de 1982.

El dictador Leopoldo Galtieri supuso erróneamente que el Reino Unido no reaccionaría. Sin embargo, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, vio en la guerra la oportunidad perfecta para recuperar su caída en popularidad. Thatcher envió una poderosa flota naval, dando inicio a 74 días de encarnizados combates.

El punto de inflexión más trágico ocurrió el 2 de mayo de 1982, cuando el submarino nuclear británico HMS Conqueror torpedeó y hundió el crucero argentino ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión y mientras se alejaba de la zona de conflicto. El ataque, ordenado directamente por Thatcher y calificado por los argentinos como un crimen de guerra, causó 323 muertes (casi la mitad de las bajas totales de Argentina) y acabó con cualquier salida pacífica. Finalmente, el 14 de junio, las superadas tropas argentinas se rindieron.

La venganza del Diego

Cuatro años después de la tragedia de 1982, el fútbol ofreció un escenario para canalizar el dolor a través de la mística del juego. El 22 de junio de 1986, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de México.

Sobre el césped del Estadio Azteca, Diego Armando Maradona esculpió dos momentos opuestos y complementarios que quedaron grabados en la historia de la cultura popular:

La Mano de Dios: Un gol cargado de picardía y astucia de barrio que, lejos de ser condenado, en Argentina se celebró como una revancha poética y una burla al imperio que los había superado militarmente.

Un gol cargado de picardía y astucia de barrio que, lejos de ser condenado, en Argentina se celebró como una revancha poética y una burla al imperio que los había superado militarmente. El Gol del Siglo: Una genialidad atlética irrepetible en la que el “10” dejó atrás a cinco rivales ingleses en apenas diez segundos, convirtiendo el dolor en una apoteosis deportiva.

La historia demostró que para la sociedad argentina el fútbol nunca es “solo un juego”. Se convirtió en el refugio de un pueblo que, ante la imposibilidad de recuperar su territorio por las armas, encontró en los botines de sus ídolos la manera más hermosa de defender su orgullo,

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