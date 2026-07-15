“Sully” Sullenberger: el héroe del “Milagro del Hudson” lucha contra el Alzheimer

El capitán Chesley “Sully” Sullenberger III, reconocido mundialmente por protagonizar el histórico “Milagro del Hudson” en 2009, anunció que fue diagnosticado con Alzheimer en etapa temprana, una noticia que ha conmovido tanto al sector de la aviación como a millones de personas que conviven con enfermedades neurodegenerativas.

El expiloto de 75 años reveló que recibió el diagnóstico en agosto de 2025, después de comenzar a notar cambios en una de las capacidades que marcaron su carrera: su memoria. En una entrevista con la revista People, explicó que empezó a experimentar olvidos ocasionales, dificultades para recordar nombres y alteraciones en el sueño, señales que finalmente llevaron a la evaluación médica.

Sullenberger aseguró que actualmente se encuentra en una fase inicial de la enfermedad y que, aunque el diagnóstico representa un desafío importante, afronta la situación con serenidad. “Estoy al comienzo de este largo camino”, expresó al describir cómo ha procesado la noticia y los cambios que ha experimentado en los últimos meses.

“Sully” enfrenta el Alzheimer con el apoyo de su familia

La esposa del expiloto, Lorrie Sullenberger, explicó que la familia decidió afrontar esta nueva etapa con optimismo y mantener la estabilidad emocional. Junto con sus 2 hijas y su nieta, han optado por enfocarse en disfrutar de los momentos cotidianos mientras enfrentan la incertidumbre que implica la evolución del Alzheimer.

Según relató, la fortaleza y la calma que siempre distinguieron a “Sully” continúan siendo fundamentales para la familia, tal como ocurrió durante el histórico incidente aéreo que lo convirtió en un referente mundial.

Su esposa Lorrie ha destacado la fortaleza mental de “Sully” en estos momentos, la misma que lo llevó a obrar el llamado “Milagro del Hudson”. (Foto: Charles Sykes/Invision/AP)

El respaldo también ha llegado de antiguos compañeros y amigos cercanos. Jeff Skiles, primer oficial del vuelo 1549 de US Airways, afirmó que, al conversar con Sully, resulta difícil notar que atraviesa la enfermedad y destacó que sigue siendo una persona inspiradora para quienes lo conocen.

Otro de los mensajes de apoyo provino de Clay Presley, uno de los pasajeros del vuelo que aterrizó sobre el río Hudson, quien recordó que el capitán siempre manifestó su deseo de seguir contribuyendo a la sociedad y consideró que este diagnóstico no definirá su legado.

El héroe del “Milagro del Hudson” busca crear conciencia

Sullenberger explicó que decidió hacer público su diagnóstico tras conversar con su familia. Su intención es utilizar la visibilidad que obtuvo a lo largo de su carrera para ayudar a otras personas que enfrentan el Alzheimer y fomentar una mayor comprensión sobre la enfermedad.

El expiloto señaló que muchas familias viven esta condición en silencio y espera que compartir su experiencia contribuya a reducir el estigma, además de motivar a quienes atraviesan una situación similar a buscar apoyo.

También recordó que, durante toda su vida, estuvo comprometido con el servicio público, primero como piloto militar y posteriormente como comandante de aerolíneas comerciales, por lo que considera que esta nueva etapa representa otra oportunidad para servir a los demás.

¿Quién es “Sully” Sullenberger?

Chesley “Sully” Sullenberger alcanzó reconocimiento internacional el 15 de enero de 2009, cuando el vuelo 1549 de US Airways perdió ambos motores tras impactar con una bandada de aves poco después de despegar de Nueva York.

Ante la imposibilidad de regresar a un aeropuerto, Sully realizó un acuatizaje de emergencia sobre el río Hudson, una maniobra que permitió salvar la vida de las 155 personas a bordo y que fue conocida mundialmente como el “Milagro del Hudson”.

La hazaña convirtió al piloto en un símbolo de preparación, liderazgo y sangre fría. Posteriormente, su historia fue llevada al cine en la película “Sully”, estrenada en 2016 y protagonizada por Tom Hanks.

Además de su carrera como piloto comercial y de combate, Sullenberger se desempeñó como investigador de accidentes aéreos, defensor de la seguridad en la aviación y embajador de Estados Unidos ante la Organización de Aviación Civil Internacional.

“Sully” asegura que el Alzheimer no definirá su futuro

Pese al diagnóstico, Sullenberger dejó claro que no permitirá que la enfermedad marque el resto de su vida. En septiembre será incorporado al Salón Nacional de la Fama de la Aviación, un reconocimiento que considera especialmente significativo en esta etapa.

El expiloto aseguró que mantiene la ilusión de seguir disfrutando del tiempo junto a su familia, especialmente con su nieta, a quien describe como una fuente constante de alegría y motivación.

Con el mismo temple que demostró durante el aterrizaje de emergencia que cambió la historia de la aviación, Sully afirmó que afrontará este nuevo desafío con valentía. Su mensaje busca recordar que el Alzheimer representa un reto para millones de personas, pero también que es posible enfrentarlo con apoyo, información y esperanza.

Sigue leyendo:

* Avioneta acuatizó en el gélido Hudson River de Nueva York, recordando “milagro” de 2009

* Danny Glover revela que tiene Alzheimer: “Mi vida continúa”

* Emotiva despedida de Bill Ritter: su diagnóstico de Alzheimer y nueva misión en el mundo del periodismo