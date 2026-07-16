United cobrará hasta $299 por más “espacio para los codos” en clase económica

Viajar con más comodidad en clase económica tendrá un costo adicional en United Airlines. La aerolínea anunció que ofrecerá una nueva categoría de asientos con mayor separación entre pasajeros, apoyada en su producto Economy Plus, con costos adicionales que van de $29 a $299 por persona y por tramo en vuelos dentro y fuera de Estados Unidos. Para una familia de cuatro integrantes, el gasto extra podría alcanzar los $1,196 por viaje de ida solo en asientos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de United para aumentar los ingresos mediante servicios premium dentro de la cabina económica. En la práctica, los pasajeros que busquen mayor comodidad o viajar juntos deberán asumir un costo adicional que antes no existía para ese tipo de asientos, o resignarse a espacios más reducidos.

United pone precio al “espacio para los codos”

United Airlines empezó a cobrar específicamente por el llamado “elbow room”, es decir, por asientos con mayor amplitud y separación respecto a los demás pasajeros. Este producto se integra en la estrategia de cabinas diferenciadas y asientos premium dentro de la clase económica, como Economy Plus y asientos preferenciales.

“United Airlines ahora cobra por el espacio para los codos”, señaló un presentador de Yahoo Finance al abrir el análisis sobre cómo esta decisión impacta los márgenes de la compañía. El mensaje es claro: cada mejora en la experiencia del pasajero tiene potencial de convertirse en una nueva línea de ingreso.

Para el viajero, eso significa que la comodidad básica se vuelve progresivamente un lujo.

¿Cuánto cuesta realmente ese espacio extra?

En su tabla de “mejoras y servicios opcionales”, United detalla que el acceso a asientos con más espacio, como Economy Plus, puede costar entre $29 y $299 por persona y por vuelo, según la ruta y la demanda. Además, la selección de asientos preferenciales en clase económica estándar parte de $24 por vuelo y por persona, mientras que las designaciones anticipadas en Basic Economy empiezan en $15.

Estos cargos adicionales se suman a otros rubros como equipaje, cambios de vuelo o embarque prioritario, lo que puede inflar la factura final del viaje mucho más allá del precio que se ve en el buscador al inicio. En términos prácticos, un vuelo de ida y vuelta con mejora de espacio para una familia de cuatro puede sumar entre $232 y casi $1,200 solo en asientos, sin contar maletas o comidas.

El negocio millonario de los cargos extra

El cobro por el “espacio para los codos” no ocurre en el vacío. Según un reporte especializado sobre ingresos auxiliares en 2023, las aerolíneas de todo el mundo alcanzaron $117,900 millones en ingresos por cargos extra que incluyen equipaje, selección de asiento y otros servicios.

En ese informe, United Airlines aparece como una de las compañías con mayores ingresos auxiliares, con más de $9,500 millones en 2023, un aumento de 20.9% frente a 2022.

El mismo reporte indica que United obtuvo en promedio $57.99 de ingresos auxiliares por pasajero, un 6.2% más que el año anterior. Sin embargo, para muchas familias ese incremento promedio puede convertirse en la diferencia entre un vuelo ajustado al presupuesto y uno que se sale de control.

Lo que cambia para la comunidad hispana

Este tipo de cargos afecta especialmente a familias hispanas numerosas o a quienes viajan con frecuencia entre Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Cada tramo con asientos premium puede multiplicar el costo total cuando viajan dos, tres o cuatro personas juntas.

Analistas de la industria advierten que estos cargos se sienten con mayor fuerza en rutas muy usadas por la diáspora latina, donde el viaje no es un lujo, sino una necesidad para ver a la familia. Para muchos hogares, esos $200 o $300 extra equivalen a una semana de despensa o a una parte importante de la renta mensual y colocan a las familias ante la disyuntiva de viajar o posponer el viaje.

¿Qué puedes hacer para no pagar de más?

Aunque la aerolínea define estos cobros como “opcionales”, en la práctica muchos pasajeros sienten presión para pagarlos, especialmente si quieren viajar juntos o evitar asientos demasiado reducidos.

Acciones concretas para proteger el bolsillo:

Reservar con anticipación para tener más opciones de asientos estándar sin recargo

para tener más opciones de asientos estándar sin recargo Revisar la tabla de servicios opcionales de United antes de comprar, para calcular el costo real de equipaje, asientos y otros extras

de United antes de comprar, para calcular el costo real de equipaje, asientos y otros extras Usar millas o estatus de viajero frecuente , ya que algunos programas permiten acceso a mejores asientos sin tarifa adicional

, ya que algunos programas permiten acceso a mejores asientos sin tarifa adicional Comparar con otras aerolíneas que incluyen más beneficios en el precio base del boleto.

La clave radica en no quedarse solo con el precio que aparece en el primer resultado del buscador.

El detalle que puede encarecer cada viaje

El análisis de Yahoo Finance plantea una pregunta clave: ¿qué significa este cobro para los márgenes de United? La respuesta es que las aerolíneas están buscando aprovechar cualquier espacio monetizable en el avión, desde la salida de emergencia hasta unas pulgadas más de ancho en el asiento.

Si la tendencia de ingresos auxiliares sigue al ritmo actual, es probable que en los próximos años el precio visible del boleto sea solo una parte del costo real de volar. En la práctica, la mejor defensa será la información: conocer las tablas de cargos, anticipar los cargos extra y calcular el presupuesto total antes de comprar.

Preguntas frecuentes (FAQ): costos adicionales en los boletos de avión de United

¿Qué significa que United cobre por “espacio para los codos”?

Se refiere a asientos con mayor espacio dentro de la clase económica, que ahora tienen un costo adicional de entre $29 y $299 por persona, según la ruta y la demanda.

¿Cuánto puede encarecer mi viaje este nuevo cargo?

Para una familia de cuatro, elegir asientos con más espacio puede sumar hasta $1,196 adicionales en un viaje de ida, sin contar equipaje u otros cargos.

¿Estos cargos son obligatorios para volar con United?

No, pero la disponibilidad de asientos estándar con buen espacio puede ser limitada, lo que empuja a muchos pasajeros a pagar extra si quieren mayor comodidad o viajar juntos.

Conclusión

El hecho de que United cobre hasta $299 por “espacio para los codos” confirma la implementación de un modelo en el que cada mejora mínima de comodidad se vende por separado y puede disparar el costo final del viaje. Con ingresos auxiliares que ya superan los $117,900 millones a nivel global y con United rompiendo récords en este rubro, todo indica que estos cargos tienden a sofisticarse y expandirse.

El pasajero tendrá que aprender a leer las tarifas como si fueran un contrato: revisar tablas de cargos, anticipar costos y usar programas de lealtad o compras anticipadas como herramientas de defensa económica.

De lo contrario, la diferencia entre el precio que se ve en el buscador y lo que realmente se paga podría dispararse, golpeando con más fuerza a quienes dependen del avión para visitar a sus familias en sus países de origen o necesitan trasladarse con frecuencia.

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