Inmigrante nicaragüense denuncia que su hijo fue detenido por ICE tras reclamar premio de lotería en Florida

Un inmigrante nicaragüense residente en Florida denunció que lo que parecía un simple trámite para cobrar un premio de $1,000 dólares de la Lotería de Florida terminó con la detención de su hijo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso, divulgado por Noticias Telemundo, abrió interrogantes sobre la relación entre los procedimientos administrativos de una agencia estatal y las acciones migratorias federales. La familia asegura que el joven quedó bajo custodia después de acudir a una oficina autorizada para gestionar el cobro del boleto ganador.

Según el relato del padre, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles consecuencias migratorias, la historia comenzó con un boleto raspadito del juego Mega 7s que resultó premiado con $1,000.

El hombre explicó que, semanas después de obtener el premio, recibió una visita inesperada de personas que se presentaron como representantes vinculados con la Lotería de Florida. Debido a que ya no contaba con una licencia de conducir vigente, decidió pedir ayuda a su hijo Byron para realizar el proceso de reclamación.

El joven acudió entonces a una oficina autorizada con la intención de completar la gestión y recibir el dinero correspondiente al premio. Sin embargo, durante la revisión del boleto surgieron dudas relacionadas con la validación del documento.

De acuerdo con la versión familiar, el padre había firmado el boleto ganador, lo que habría generado preguntas durante el procedimiento administrativo. Posteriormente, el comprobante quedó retenido mientras se realizaban las verificaciones.

La normativa de la Lotería de Florida establece que los premios que van desde los $600 hasta $1 millón deben reclamarse personalmente en oficinas autorizadas. Para recibir el pago, los ganadores deben presentar una identificación válida, como una licencia de conducir vigente emitida en Estados Unidos o Canadá, o un pasaporte nacional o extranjero válido.

La denuncia de la familia sobre la intervención de ICE

Según el testimonio del inmigrante nicaragüense, el proceso cambió de rumbo después de la visita a la oficina de la lotería. El padre afirmó que agentes relacionados con ICE intervinieron y que su hijo fue detenido.

La familia sostiene que Byron permanece bajo custodia federal en un centro de detención, ubicado en Texas, mientras las autoridades migratorias revisan su situación. El padre indicó que el caso estaría relacionado con asuntos pendientes, vinculados a permisos laborales y documentación migratoria.

Hasta ahora, la información disponible proviene principalmente de lo dicho por la familia del joven. Algunos detalles del procedimiento no han podido ser confirmados de manera independiente.

La Lotería de Florida y ICE fueron consultados sobre la denuncia, pero al momento de difundirse la historia no habían ofrecido una respuesta pública sobre los hechos específicos señalados por la familia.

La ausencia de declaraciones oficiales deja abiertas varias preguntas sobre cómo se produjo el contacto entre las autoridades y si existió una conexión directa entre el reclamo del premio y la posterior actuación migratoria.

Florida y la cooperación con las autoridades migratorias

El caso ocurre en un contexto marcado por la creciente colaboración entre autoridades estatales, locales y agencias federales de inmigración en Florida.

Durante los últimos años, el estado ha ampliado sus mecanismos de cooperación con ICE mediante acuerdos conocidos como 287(g), una herramienta que permite que determinadas agencias locales participen en tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias bajo supervisión federal.

Estas asociaciones han generado apoyo entre quienes consideran que fortalecen el cumplimiento de las leyes migratorias, pero también críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten sobre posibles efectos en comunidades extranjeras que buscan realizar trámites oficiales.

Para muchos inmigrantes, la denuncia de esta familia plantea una preocupación adicional: si acudir a una institución pública para resolver asuntos cotidianos puede terminar generando un contacto inesperado con autoridades migratorias.

El hecho también puso sobre la mesa el complejo vínculo entre los trámites administrativos, la identificación personal y el estatus migratorio en Estados Unidos, especialmente en estados donde las políticas de cooperación con ICE tienen mayor alcance.

Mientras la familia espera conocer el futuro del joven detenido, el caso continúa generando atención entre la comunidad inmigrante de Florida. La investigación permanece abierta y dependerá de las autoridades ofrecer información adicional que permita aclarar las circunstancias exactas que llevaron a la detención de Byron, después de un reclamo por un premio de lotería.

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