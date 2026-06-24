FBI detiene a aliado del ex alcalde Eric Adams y ex asesor legal del Partido Demócrata en Nueva York: cargos de soborno

Frank Carone, figura influyente de Brooklyn y estrecho colaborador desde hace mucho tiempo del ahora ex alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue detenido hoy bajo cargos federales de corrupción, junto con su hermano y un promotor inmobiliario de Queens.

Agentes del FBI detuvieron al ex jefe de gabinete del alcalde, a su hermano Anthony Carone y al promotor inmobiliario en sus respectivos domicilios durante la madrugada del miércoles. Una cuarta persona también fue arrestada como resultado de la investigación, iniciada a principios de 2024.

Russell Capone -abogado de Frank Carone- y Katya Jestin -abogada de su hermano- declararon que no harían comentarios hasta que se hicieran públicos los cargos. No estaba claro de inmediato quién representa a los otros dos acusados: Yan Po Zhu -conocido como Andy Zhu- y Crystal Chen.

Representantes del FBI y de la oficina del fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., declinaron hacer comentarios.

Frank Carone, de 56 años, abogado y consultor, fue una figura poderosa en la política de Brooklyn en su calidad de asesor legal del Partido Demócrata local. Se convirtió en mentor político de Adams, impulsando su ascenso desde senador estatal hasta presidente del distrito Brooklyn y, finalmente, a la Alcaldía, donde Carone ejerció como jefe de gabinete del alcalde.

Ocupó ese cargo durante apenas un año, antes de dejarlo para “fundar una consultora que se beneficiaba, en parte, de su acceso al ex alcalde”, acotó The New York Times. “Tras la imputación del propio Adams (en 2024), Carone ayudó a liderar una iniciativa -finalmente exitosa- para ganarse el favor del mandatario Trump, cuyo Departamento de Justicia (DOJ) acabó retirando los cargos federales por corrupción contra Adams” en abril de 2025. “Al igual que otros antiguos colaboradores de Adams, Carone se enfrenta ahora a problemas legales, mientras el exalcalde sigue adelante con su vida”.

Al momento mañana no hay detalles sobre las acusaciones concretas, ya que el escrito permanecía bajo secreto de sumario. Sin embargo, dos de las personas informadas sobre el caso presentado por la fiscalía federal de Brooklyn señalaron que implicaba una trama de sobornos relacionada con un hotel para migrantes en Long Island City, propiedad del Zhu; mientras Chen trabaja para él.

A principios de este año, cuando se dio a conocer la investigación, Carone emitió un comunicado negando haber cometido irregularidades. Atribuyó el escrutinio sobre su conducta a sus vínculos políticos, a la envidia por su éxito y a “suposiciones basadas en estereotipos” relacionadas con sus raíces italoestadounidenses y su crianza en Brooklyn. “Las acusaciones infundadas no son nada nuevo para mí”, declaró en aquel momento.

Todd Shapiro, portavoz de Adams, emitió un comunicado esta mañana en defensa del jefe de gabinete del ex alcalde. “Frank Carone ha dedicado décadas de su vida al servicio público, a la abogacía y a ayudar a innumerables personas, empresas y organizaciones benéficas en todo Nueva York”, afirmó en un comunicado. “Se trata de un asunto legal en curso y mis oraciones están con su familia”.

Se espera que los acusados ​​comparezcan ante un tribunal federal de Brooklyn más tarde hoy miércoles, una vez que se hiciera público el escrito de acusación.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Escándalos legales en torno a Adams

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal en la historia moderna. Tanto él como Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron entonces que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratorias del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

En abril de 2025, tres meses después de regresar a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia (DOJ) de Trump le otorgó un perdón a Adams, pero el alcalde y su entorno siguieron bajo la sombra de escándalos de renuncias y acusaciones, lo que llevó a que se retirara su candidatura a la reelección.

Hoy Carone se suma a otros miembros de la antigua administración del alcalde Adams que enfrentan cuestionamientos sobre su gestión, incluyendo:

-Anthony Herbert -quien trabajaba en la Unidad de Asuntos Comunitarios de la alcaldía- fue acusado en enero de 2026 de soborno a nivel federal en relación con alegaciones de que ayudó a manipular contratos con dos empresas diferentes que buscaban hacer negocios con la ciudad.

-Ingrid Lewis Martin: acusada en agosto de 2025 de soborno y lavado de dinero a nivel estatal. Se declaró “no culpable.”

-Jesse Hamilton, ex senador estatal de Nueva York y amigo de vieja data de Adams, renunció en agosto de 2025 a su puesto en el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) tras ser acusado de recibir sobornos.

–Winnie Greco, ex directora de asuntos asiáticos, vio su casa registrada por el FBI en febrero de 2024. No se han presentado cargos.

–Phil Banks, ex vicealcalde de seguridad pública, y su hermano David Banks, ex canciller escolar, fueron interrogados sobre una empresa de consultoría creada por su otro hermano Terence. No se han presentado cargos contra ellos.

-El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Edward Cabán, renunció en septiembre de 2024 en medio de una investigación federal del FBI. Su hermano gemelo James Cabán dirigía un negocio de seguridad para discotecas y también fue interrogado. No se han presentado cargos contra ellos.

-Tracey Collins, allegada sentimental de Adams, renunció como funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad en noviembre de 2024, en medio de acusaciones de que nunca trabajaba.

En septiembre de 2025 Adams –ex NYPD y ex presidente del condado Brooklyn de 65 años– anunció que no buscaría la reelección y pocos días después Jasmine Ray (42), una ex novia suya que acababa de renunciar como empleada municipal, presentó un libro revelando secretos de su relación.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.