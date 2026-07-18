México responde a EE.UU. tras el rechazo de cartas sobre la muerte de mexicanos en centros de ICE

Las diferencias entre México y Estados Unidos por las acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de detención y durante operativos escaló luego de que Washington rechazara las cartas enviadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaim a través de la Embajada mexicana sobre la muerte de connacionales bajo custodia migratoria.

Ante dicha reacción de las autoridades del gobierno del presidente Donald Trump, el embajador de México en EE.UU., Ante dicha reacción de las autoridades del gobierno del presidente Donald Trump, el embajador de México en EE.UU., Roberto Lazzeri, defendió que el gobierno de la presidenta Sheinbuam actuó conforme a sus facultades consulares y de acuerdo con lo establecido por la Convención de Viena.

El intercambio ocurrió tras una serie de casos de mexicanos muertos en instalaciones migratorias de Estados Unidos y durante operativos del ICE, situación que llevó al gobierno de Claudia Sheinbaum a solicitar información y exigir el cumplimiento de protocolos de protección para los detenidos.

¿Qué dijo Estados Unidos de las cartas de México?

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA), del Departamento de Estado , informó que Michael Kozak, alto funcionario de esa dependencia, se reunió con Lazzeri y devolvió las cartas enviadas por México al considerar que buscaban dar instrucciones al personal del gobierno estadounidense que opera dentro de su territorio.

“Michael Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense”, señaló la oficina estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

Además, Washington pidió a México presentar cualquier inconformidad mediante los canales diplomáticos establecidos y no a través de comunicaciones de ese tipo.

Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico’s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also? — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026

México exige garantizar derechos humanos de los migrantes

Tras la postura estadounidense, la Embajada de México aclaró que las comunicaciones no buscaban intervenir en las funciones de las autoridades estadounidenses, sino solicitar a la empresa privada que opera un centro de detención migratoria que cumpla con los protocolos correspondientes y garantice los derechos humanos de las personas bajo su resguardo.

La embaja de México en Estados Unidos explicó que la carta de “cese y desistimiento” enviada en días recientes estaba relacionada con el centro de detención del ICE en Adelanto, California, donde se han registrado fallecimientos de migrantes mexicanos.

“La carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos”, indicó la embajada.

México aseguró que sus preocupaciones ya quedaron planteadas formalmente por la vía diplomática durante la reunión con funcionarios del Departamento de Estado, así como en encuentros con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE.

El día de hoy, el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses ?incluidos el Departamento de? — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) July 17, 2026

México pidió investigar muertes y garantizar acceso consular

Como parte de las gestiones, Roberto Lazzeri también se reunió con David Venturella, director interino del ICE, para abordar los casos de mexicanos fallecidos durante operativos migratorios y bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Durante el encuentro, el embajador mexicano planteó la necesidad de esclarecer los casos, garantizar que los detenidos tengan acceso a asistencia consular y asegurar que sus familiares sean notificados de manera inmediata.

El conflicto diplomático ocurre después de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo migratorio en Houston, Texas, caso que provocó reclamos del gobierno mexicano hacia las autoridades estadounidenses.

El gobierno de Sheinbaum ha señalado que continuará dando seguimiento a cada caso de ciudadanos mexicanos afectados por las políticas migratorias de Estados Unidos y mantendrá sus acciones mediante los canales diplomáticos correspondientes.

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