Colman Domingo está en conversaciones para coescribir una película inspirada en “La princesa y el sapo”

En medio del fracaso del live-action de “Moana” en cines, se ha revelado que Colman Domingo está negociando unirse a un nuevo proyecto que tomará como inspiración “La princesa y el sapo”, la película animada de Disney que se estrenó en el 2009.

El proyecto no consiste en adaptar la película a acción real, sino en tomarla como inspiración para escribir una película original. El papel de Domingo en el proyecto sería el de coguionista, o eso es lo que ha revelado “Deadline” recientemente.

De cerrarse el trato, Domingo, conocido popularmente por ser parte del elenco de “Euphoria”, se unirá al director y dramaturgo Robert O’Hara, quien ha sido nominado a los Premios Tony y que ha dedicado su carrera al teatro.

El proyecto parece estar igualmente relacionado con Disney, aunque lo plantean de una forma distinta a los live-action que ya han desarrollado en los últimos años. Hay que destacar que su último estreno fue “Moana”, protagonizada por Dwayne Johnson, y su mal desempeño en taquilla ha hecho que se hable de pérdidas de $100 millones de dólares para el estudio.

Disney podría estar aprovechando la popularidad que ha tenido Domingo durante el último año, pues ha sido parte de estrenos importantes para cine y televisión. Por ejemplo, estrenó la tercera y última temporada de “Euphoria”, la cual protagonizó junto a Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney. Su interpretación en la serie de HBO lo hizo recibir una nominación a los Premios Emmy.

También es parte del elenco de dos de los estrenos más esperados en el cine: “Michael” y “Disclosure Day”.

Este no sería su primer proyecto como guionista, pues además de ser actor, Domingo se ha desarrollado en la industria como escritor, director y productor. Incluso, tiene experiencia como dramaturgo.

Hay que recordar que “La princesa y el sapo” fue un hito en su momento por tratarse de la primera princesa negra de Disney. La historia se centra en Tiana, una camarera que sueña con tener su propio restaurante, pero luego se ve envuelta en una aventura junto a un príncipe transformado en rana.

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