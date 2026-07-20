Aseguran que Aylín Mujica pudo hablar con su hijo pocas horas antes de su muerte

Mientras que Aylín Mujica sigue compartiendo imágenes de su fallecido hijo en redes sociales, medios de comunicación siguen compartiendo detalles sobre la supuesta muerte del joven de 30 años.

En un reciente reporte compartido por TVNotas, se asegura que la actriz cubana pudo hablar con Mauro poco tiempo antes de su muerte. Según explica el medio, el joven habría pedido que llamaran a su madre cuando se estaba trasladando en la ambulancia.

Hay que recordar que Mauro estaba participando en un evento deportivo en Barbados, como DJ, y al sentirse mal tuvo que llamar a emergencia para ser atendido. Mientras todo esto pasaba, Mujica estaba en Colombia grabando el reality show “Top Chef VIP”, en el cual participa.

Por ahora no se han revelado detalles sobre la causa de la muerte de Mauro, aunque en el primer reporte difundido por la periodista Mandy Fridmann se explicaba que el DJ había sufrido complicaciones en una neumonía.

Fridmann habría consultado con fuentes cercanas a Mujica que dijeron: “El joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se saben mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto”.

Por ahora, Mujica no ha dado declaraciones a medios, pero sí ha compartido algunas publicaciones en su cuenta de Instagram en las que expresa el dolor que siente por la pérdida de su hijo mayor, a quien tuvo con el cantante cubano Osamu Menéndez.

Hasta el momento ha compartido tres publicaciones diferentes; una de ellas ha sido un video en el que se ve a Mauro trabajando con DJ frente a cientos de personas. Allí, Mujica reconoce lo orgullosa que siempre estuvo de él por su trabajo profesional.

“Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, siempre transmitiendo felicidad, enfocado en su sueño de ser (un gran DJ productor) y lo logró aunque no se daba cuenta”, escribió.

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