El atuendo de Shakira para la final del Mundial tuvo 200,000 cristales y requirió 120 horas de trabajo

La cantante colombiana Shakira fue una de las protagonistas del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. La artista interpretó “Dai Dai” junto con Burna Boy, la canción oficial de esta edición de la Copa del Mundo.

Uno de los detalles que llamó la atención fue el atuendo que usó Shakira para su participación en el medio tiempo. De acuerdo con People, se trató de un traje exclusivo de la marca Roberto Cavalli, hecho a la medida por su director creativo, Fausto Puglisi.

De acuerdo con People, el atuendo de la estrella colombiana incluyó más de 200.000 cristales de Swarovski, un estampado exclusivo inspirado en la puesta de sol y detalles de bordado que requirieron 120 horas de trabajo manual.

El atuendo de Shakira consistía en un body cubierto de cristales con una falda de flecos en tonos naranja y amarillo. El diseño presentaba un estampado exclusivo “Rayo de Atardecer”, inspirado en el icónico motivo “Rayo de Oro” de Roberto Cavalli.

En una entrevista para Vogue, Puglisi explicó que la inspiración en los atardeceres naranja y rosa surgió de la propia Shakira. “Estaba de humor para los hermosos atardeceres anaranjados. Esta fue su sugerencia. Atardecer anaranjado y rosa, rosa brillante”, dijo el diseñador.

Además, para el diseño, Puglisi se inspiró en Ciudad de México, una de sus ciudades favoritas. “Para Shakira, pensé en una de mis ciudades favoritas, Ciudad de México. Era el barrio de La Condesa. Hay una hermosa mezcla de colores en los edificios originales”, dijo el diseñador.

La propia artista aseguró que quería llevar un atuendo con un diseño atemporal, pero lo suficientemente representativo para el momento. “Se trata de un evento de alcance mundial, así que quería llevar algo que fuera atemporal, pero a la vez moderno, con movimiento y personalidad”, dijo Shakira a Vogue.

La intérprete de “Hips don’t lie” dijo que con este atuendo cierra un ciclo. “Es un momento que cierra un ciclo; los colores también son similares. Rendimos homenaje al pasado y miramos hacia el futuro”, dijo.

Shakira formó parte del primer show de medio tiempo de una final de la Copa del Mundo. Además de Shakira, también actuaron Madonna, BTS, Justin Bieber, el director de orquesta Gustavo Dudamel junto con la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, junto con los Muppets, en una presentación histórica de 11 minutos organizada por Chris Martin, líder de Coldplay.

La selección de España se alzó con la copa del Mundial 2026 tras vencer a Argentina 1-0 en tiempo suplementario.

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