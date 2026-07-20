Falleció Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y doble Balón de Oro

El fútbol británico despide a uno de sus más grandes referentes. Kevin Keegan falleció este lunes a los 75 años, apenas un mes después de haber anunciado públicamente que padecía cáncer. Según relató el propio exfutbolista, la enfermedad le fue detectada de manera imprevista durante una cirugía derivada de un accidente de tráfico.

Keegan marcó una época dorada en el fútbol europeo durante las décadas de los 70 y 80. Con el Liverpool alcanzó la cúspide al conquistar una Copa de Europa, dos Copas de la UEFA y varios campeonatos locales, rendimiento que le valió ganar dos Balones de Oro de forma consecutiva (1978 y 1979).

Su éxito continuó en Alemania, donde alzó la Bundesliga con el Hamburgo, antes de pasar por el Southampton y retirarse en el Newcastle United en 1984.

Con la selección de Inglaterra disputó 63 partidos (31 como capitán), anotó 21 goles y participó en la Eurocopa de 1980 y el Mundial de España 1982.

Tras su retiro, trasladó su liderazgo a los banquillos. Dirigió al Fulham, al Manchester City y a la selección absoluta de Inglaterra. Sin embargo, su etapa como técnico más recordada fue con el Newcastle, club al que ascendió a la Premier League y con el que estuvo a punto de salir campeón en la mítica temporada 1995-96.

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