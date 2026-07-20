Juez desestima demandas de Trump contra las leyes santuario de inmigración en Minnesota

Un juez federal desestimó este lunes varias demandas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impugnaba las políticas estatales y locales de Minnesota que limitan la cooperación con los agentes de inmigración, lo que supone un revés en la campaña de deportaciones de la Casa Blanca.

El juez Eric C. Tostrud, del tribunal federal en Minnesota, impugnó las querellas legales entabladas por el Departamento de Justicia contra el estado de Minnesota, la ciudades de Minneapolis y Saint Paul, y el condado de Hennepin, por la aprobación de leyes que restringen la colaboración de sus policías con el Servicio de Control de Inmigración y Ciudadanía.

La Casa Blanca ha argumentado que las leyes santuario contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, al “invadir” la autoridad federal y ser “un esfuerzo activo y deliberado” para obstruir la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, Tostrud, nominado por el presidente Trump, opinó que es su fallo que las leyes y normas “no prohíben al gobierno federal ni a sus contratistas actuar y no controlan cómo el gobierno federal o sus contratistas realizan su trabajo” de control de inmigración.

“Más bien, (las normas) regulan cómo los funcionarios estatales y locales desempeñan sus funciones”, escribió el juez en su opinión.

El gobierno Trump demandó al estado de Minnesota en septiembre pasado como parte de su política migratoria, que lo llevó a desencadenar una serie de operativos que culminaron con la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes migratorios a principio de este año.

Desde su primer mandato Trump ha arremetido contra las políticas santuario aprobadas en estados y localidades regidas por demócratas, como California.

Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en las agencias locales.

Trump ya perdió una demanda contra el estado de Illinois por sus políticas santuario.

La Casa Blanca ha impulsado hasta el momento 21 demandas contra leyes santuario de inmigrantes. La última fue presentada el pasado 10 de julio contra el estado de Maryland.

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