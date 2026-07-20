Podrías perder hasta $1,855 al año por guardar tu dinero en el banco equivocado

Tener tu dinero en una cuenta de ahorro tradicional puede costarte cientos o incluso miles de dólares al año.

Mientras el rendimiento promedio nacional de estas cuentas permanece en apenas 0.38 por ciento de rendimiento anual (APY en inglés), existen en el mercado otras cuentas de ahorro de alto rendimiento que ofrecen entre 4% y 5% APY de manera garantizada, una diferencia que puede representar hasta $1,855 adicionales al año para quienes mantienen $50,000 en ahorros, según datos de la FDIC, Forbes Advisor y un análisis de YourBestSavings.com.

La brecha entre ambos tipos de cuentas está en uno de sus niveles más amplios en julio de 2026, impulsada por las altas tasas de interés que la Reserva Federal ha mantenido durante los últimos meses. Sin embargo, especialistas advierten que esta oportunidad podría reducirse si el banco central comienza a recortar las tasas en los primeros meses del próximo año.

Generar este rendimiento en una cuenta de ahorros puede servirte para pagar una renta parcial, semanas de gasolina o el pago de un servicio médico.

¿Por qué esta brecha afecta directamente a las familias hispanas?

Millones de hogares hispanos en Estados Unidos mantienen sus ahorros en bancos tradicionales por costumbre, desconfianza hacia la banca digital o falta de información, según el mismo análisis de YourBestSavings.com. Ese hábito tiene un costo elevado: en un balance de $50,000 dólares, la diferencia anual entre el promedio FDIC y la mejor cuenta disponible llega a $1,855 dólares.

El problema se agrava porque la inflación (3.5% anual en junio de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales) sigue quitándole valor al dinero ahorrado en cuentas que ganan menos del 1% anual.

Lo que decidió la Reserva Federal y cómo golpea tu cuenta

La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3.50% a 3.75% durante su reunión de junio de 2026, la cuarta vez en el año que la deja sin movimientos. En su primer reporte, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, sostuvo que la inflación ha bajado, pero aún no hemos visto el progreso sostenido necesario para confiar en que se dirige de manera sostenible hacia su meta del 2%.

Ese comentario, hecho el 18 de junio de 2026, significa que las tasas altas en cuentas de ahorro seguirán vigentes por ahora, pero no de manera indefinida. El propio informe advierte que “los ahorradores que han esperado a que las tasas bajen antes de moverse podrían descubrir que ya dejaron pasar la mejor ventana”.

Las mejores tasas disponibles en el mercado

De acuerdo con datos verificados al 7 de julio de 2026, estas son algunas de las cuentas con mayor rendimiento en el mercado estadounidense:

GO2bank : 4.50% APY, aplicable en los primeros $5,000 dólares

: 4.50% APY, aplicable en los primeros $5,000 dólares St. Mary’s Credit Union : 4.50% APY en balances de hasta $50,000 dólares

: 4.50% APY en balances de hasta $50,000 dólares Varo Bank : 5.00% APY sobre los primeros $5,000 dólares, con 2.50% sobre el resto

: 5.00% APY sobre los primeros $5,000 dólares, con 2.50% sobre el resto Forbright Bank : 4.15% APY sin depósito mínimo

: 4.15% APY sin depósito mínimo Axos Bank: 4.21% APY, requiere $1,500 en ahorros y depósito directo

Estas cifras fluctúan cada semana, por lo que conviene revisarlas antes de abrir una cuenta, para buscar los mejores rendimientos disponibles.

Qué debes revisar antes de elegir una cuenta

Antes de mover tu dinero, especialistas de Investopedia recomiendan verificar tres elementos clave para no perder rendimiento por descuido:

Confirmar que la institución esté asegurada por la FDIC o, en el caso de cooperativas, por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito de Estados Unidos (NCUA) , ya que otorgan una protección automática a depósitos de hasta $250,000 dólares por titular

o, en el caso de cooperativas, por la , ya que otorgan una protección automática a depósitos de hasta $250,000 dólares por titular Revisar si la tasa más alta aplica solo a un saldo máximo, como ocurre con GO2bank y Varo Bank

Evaluar comisiones mensuales y si pueden eliminarse cumpliendo ciertos requisitos, como elegir estados de cuenta electrónicos

Para una persona que ya tiene una cuenta tradicional, cambiarse a una cuenta de alto rendimiento suele tomar cerca de 15 minutos y solo requiere un número de ruta y un depósito de prueba, explica el reporte de YourBestSavings.com.

¿Por qué esta ventana podría cerrarse pronto?

El mercado ya no espera múltiples recortes a las tasas de referencia de la Fed en lo que resta de este año. Los inversionistas asignan una probabilidad de apenas 20% a un recorte en la reunión de la Fed programada para finales de julio de 2026, mientras que la probabilidad sube a 55% para la reunión de septiembre, según las proyecciones citadas por Desert Wealth Report.

Esto significa que quienes abran una cuenta de alto rendimiento ahora podrían asegurar tasas elevadas antes de que empiecen a bajar en los próximos meses.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las mejores cuentas de ahorro en el mercado

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro tradicional y una de alto rendimiento?

La cuenta tradicional suele pagar cerca de 0.38% APY, mientras que una cuenta de alto rendimiento puede pagar entre 4% y 5% APY, dependiendo de la institución y el saldo.

¿Es seguro guardar dinero en un banco solo digital?

Sí, siempre que esté asegurado por la FDIC o la NCUA, lo que protege los depósitos hasta $250,000 dólares por persona y por institución.

¿Puede bajar la tasa después de abrir la cuenta?

Sí, las tasas son variables y pueden ajustarse si la Reserva Federal modifica su tasa de referencia, algo que el mercado prevé posible hacia fines de 2026 o principios de 2027.

¿Cuánto dinero necesito para abrir una cuenta de alto rendimiento?

Varía por institución: algunas como Forbright Bank no exigen depósito mínimo, mientras otras piden hasta $1,000 dólares.

¿Conviene mover todos mis ahorros a una sola cuenta?

No necesariamente. Diversificar entre una cuenta de alto rendimiento y un certificado de depósito (CD) puede ayudar a fijar tasas atractivas por más tiempo.

¿Qué pasa si el banco reduce la tasa promocional?

Conviene revisar la tasa cada trimestre y comparar con otras opciones del mercado, ya que las promociones iniciales suelen bajar después de unos meses.

Conclusión

La ventana actual de tasas altas no será permanente. Si la Reserva Federal confirma un recorte en los siguientes meses, como proyectan los mercados, las cuentas de alto rendimiento comenzarán a pagar menos en cuestión de semanas.

Para las familias que aún mantienen sus ahorros en bancos tradicionales, actuar ahora podría significar la diferencia entre ganar cientos o miles de dólares adicionales antes de que la tasa vuelva a bajar.

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