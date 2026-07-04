El 35% de los latinos dice tener deudas por falta de educación financiera en casa; cómo romper ese ciclo

Tratar temas financieros en casa puede marcar la diferencia en la vida financiera de los hijos. Una encuesta de TurboTax y OnePoll encontró que el 35% de los latinos adultos en Estados Unidos atribuyen sus deudas a la falta de información que los orientara desde la infancia.

El estudio, realizado entre 2,000 personas de 18 a 41 años, muestra que solo el 67% de los latinos recuerda haber hablado de finanzas con sus padres en algún momento de su vida en casa, frente al 81% de los no latinos, una diferencia clave para fomentar mejores hábitos financieros desde edades tempranas.

Esta brecha es el resultado directo de generaciones en las que el dinero fue un tema tabú en el hogar. Conscientes de la importancia de esta información, muchos padres están intentando cambiar esa realidad. El BMO Real Financial Progress Index 2025 señala que el 82% de los padres latinos con hijos menores de 18 años está preocupado por asegurar el futuro económico de sus familias.

Cada vez más hogares cuentan con un presupuesto anual (60%), planes financieros escritos (54%) y conversaciones sobre ahorro para evitar que la siguiente generación repita los mismos errores.

Hablar de dinero en casa: el paso que más cuesta

La conversación más difícil suele ser la primera. Jennifer Seitz, directora de educación de Greenlight, una aplicación de finanzas personales para familias, señala que esta limitación está cambiando lentamente.

“Esta generación está realmente comprometida a hacer las cosas mejor para sus hijos, aunque la mayoría de los padres no se siente preparada”, indicó Seitz.

Por su parte, Carrie Joy Grimes, fundadora de WorkMoney, una organización sin fines de lucro dedicada a las finanzas personales, recomienda empezar de forma gradual y natural.

“Habla sobre dinero frente a tus hijos para normalizarlo”, afirmó Grimes. “Dales suficiente dinero para que puedan tomar decisiones. Así aprenden a decir que no a cosas y a decir que sí a lo que realmente quieren”.

Convertir el súper y la tienda en una clase de finanzas

De acuerdo con los expertos, no es necesario sentarse a explicar conceptos abstractos con los hijos. Las situaciones cotidianas son el aula más efectiva.

Jamie Corum, madre de tres hijos en Austin, Texas, usa las visitas al supermercado como ejercicios reales para aplicar un presupuesto. “Le pongo un cronómetro de dos minutos a mi hija de 10 años para que explore la tienda y luego otros 10 para que elija algo dentro de su presupuesto”, explicó Corum al Washington Post. “Hablamos de cómo todo el dinero que entra a casa tiene una asignación, un trabajo”.

Courtney Pettway, fundadora de KidVestors, una plataforma de educación financiera para niños, también sugiere hacer preguntas simples al momento de comprar: ¿Cuánto cuesta esto? ¿Por qué lo quieres? ¿Es una necesidad o un deseo? ¿Cuánto tiempo tardarías en ahorrarlo con tu mesada?

Estos son ejercicios prácticos que ayudan a los niños a cobrar conciencia de la importancia del dinero, del ahorro y del gasto responsable.

La mesada como herramienta de aprendizaje real

Una tradición de varias generaciones es la mesada. Sin embargo, los expertos indican que dar el dinero de esta forma, sin una estructura, no enseña nada. La clave está en cómo se usa.

Pettway propone dividir el dinero en tres frascos físicos: uno para ahorrar, otro para invertir y otro para donar. Cuando los niños ven cómo los frascos se llenan, la motivación llega sola.

Lindsay Bryan-Podvin, terapeuta financiera y fundadora de Mind Money Balance, incluso recomienda que los hijos participen activamente en las metas familiares en casa. Si un niño quiere ir a un campamento de verano costoso, puede ahorrar una parte de su mesada para contribuir. Eso convierte el objetivo en algo propio.

Dejar que los hijos se equivoquen, sin rescatarlos

Otro error común de los padres es evitar que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus malas decisiones financieras.

“Si constantemente los rescatas, no van a aprender a manejar el dinero”, advirtió Bobbi Rebell, experta en finanzas del consumidor de BadCredit.org. Rebell sugiere calificar los errores como preferencias personales, no como fallos morales. Eso les ayuda a mantener la confianza y el aprendizaje.

Bryan-Podvin agregó: “Ayúdales a manejar sus emociones y a pensar cómo harían las cosas diferente”, señaló. La vergüenza no educa. La reflexión, sí.

Herramientas financieras digitales para familias latinas

Para quienes prefieren apoyarse en tecnología, hay opciones concretas para aprender finanzas personales. Las aplicaciones más usadas actualmente son Greenlight, Acorns Early y BusyKid, que permiten distribuir mesadas digitalmente, monitorear gastos y ofrecen juegos para promover el ahorro desde los primeros años.

El gobierno federal también ofrece recursos gratuitos: el programa Money as You Grow de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) incluye actividades y guías en español, organizadas por edad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la educación financiera desde la infancia

¿A qué edad debo empezar a hablar de dinero con mis hijos?

Los expertos recomiendan comenzar desde los 3-4 años con conceptos simples como ‘querer’ vs. ‘necesitar’. A partir de los 6 años, una mesada estructurada por objetivos como ahorro, gasto y donación también es una herramienta efectiva.

¿Tengo que ganar mucho dinero para enseñarles finanzas a mis hijos?

No. Las lecciones más valiosas se aprenden con pequeñas cantidades. Lo importante es dar al niño la oportunidad de tomar decisiones reales con su propio dinero.

¿Por qué los latinos hablan menos de dinero en casa que otras familias?

La encuesta de TurboTax y OnePoll encontró que solo el 67% de los latinos recuerda haber hablado de dinero con sus padres, versus el 81% en familias no latinas.

¿Dónde encuentro recursos gratuitos en español para enseñar finanzas a mis hijos?

El programa Money as You Grow ofrece guías y actividades en español organizadas por edad. Hands on Banking, de Wells Fargo, también cuenta con materiales gratuitos para niños.

Conclusión

La realidad es dura: las familias que no hablan de dinero en casa, particularmente las latinas, no solo acumulan deudas, también transfieren estos hábitos nocivos a la siguiente generación. Pero la tendencia está cambiando.

El hecho de que el 54% de los padres latinos ya tenga un plan financiero escrito y que ya muchos hayan contratado un asesor financiero indica que hay una preocupación real por cambiar esta situación y evitar que sean los hijos quienes tengan que aprender solos y pagar el costo de ese aprendizaje.

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