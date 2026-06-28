Millones de estadounidenses llegan al retiro con dinero, pero no saben cómo gastar su 401(k)

Durante décadas, el gran desafío de los trabajadores fue ahorrar para el retiro. Hoy, que millones de estadounidenses tienen este dinero disponible, enfrentan un nuevo problema: convertir los ahorros del 401(k) en ingresos que les duren el resto de sus vidas.

Según el estudio Paycheck or Pot of Gold 2026 (¿Un sueldo o una olla de oro?) de MetLife, el 51% de los jubilados teme que su dinero se agote antes de morir, una cifra que prácticamente duplica la de hace menos de una década, mientras que uno de cada cinco que retiró todos sus fondos terminó gastándolos en poco más de cuatro años.

El error más peligroso: retirar todo el dinero de una sola vez

De los jubilados que optaron por retirar el total de sus ahorros, uno de cada cinco (20%) agotó su dinero en apenas 4.4 años. En 2017, ese promedio era de 5.5 años. La brecha se está cerrando en la dirección equivocada.

El mismo informe revela que el 61% de quienes hicieron compras importantes con ese dinero en su primer año de retiro se arrepintieron de haberlo hecho. En 2017, ese porcentaje era del 33%.

Para las familias hispanas, el riesgo es mayor: más de la mitad de los hispanos que están a punto de jubilarse, entre 55 y 59 años, no tiene ningún ahorro en un 401(k) o IRA, según Pew Charitable Trusts.

Quienes sí logran ahorrar cargan con una responsabilidad que no siempre saben cómo administrar.

La regla que todo jubilado debería conocer

Durante décadas, la referencia estándar para manejar este ahorro fue la regla del 4%: retirar ese porcentaje del total ahorrado en el primer año y ajustar por inflación cada año. Con esa fórmula, una cartera diversificada debería durar al menos 30 años.

En 2026, la regla tiene una actualización: Bill Bengen, su creador hace tres décadas, elevó la tasa segura al 4.7%. En términos concretos: quien tiene $1 millón ahorrado puede retirar $47,000 el primer año en lugar de $40,000, casi $600 dólares más al mes.

Sin embargo, un análisis de Morningstar recomienda una tasa más conservadora del 3.9%, argumentando que la inflación persistente y las altas valoraciones del mercado hacen más riesgoso el retiro acelerado de estos ahorros.

La diferencia entre ambas posturas confirma que no hay fórmula universal, aunque coinciden en un punto: improvisar es la peor estrategia.

El problema del miedo a gastar

Paradójicamente, muchos jubilados gastan muy por debajo de sus posibilidades por miedo a quedarse sin dinero y terminan sin disfrutar el retiro que construyeron durante décadas. Amy Arnott, estratega de portafolios de Morningstar, ha señalado que los primeros cinco años del retiro son determinantes para la salud financiera de largo plazo.

Pero con la inflación en 4.2% anual, cada mes sin una estrategia clara equivale a perder poder adquisitivo en tiempo real.

Qué hacer antes y después de jubilarse

Aplicar la regla del 4% o 4.7% como punto de partida: calcular qué porcentaje de los ahorros se puede retirar anualmente sin agotar el fondo en 30 años

como punto de partida: calcular qué porcentaje de los ahorros se puede retirar anualmente sin agotar el fondo en 30 años Considerar una renta vitalicia (annuity): un producto que garantiza un ingreso mensual fijo de por vida; casi la totalidad de los jubilados con rentas vitalicias (annuities) reportó mayor estabilidad financiera y menos ansiedad sobre el agotamiento de sus ahorros, según MetLife

(annuity): un producto que garantiza un ingreso mensual fijo de por vida; casi la totalidad de los jubilados con rentas vitalicias (annuities) reportó mayor estabilidad financiera y menos ansiedad sobre el agotamiento de sus ahorros, según MetLife Retrasar el Seguro Social hasta los 70 : puede aumentar el beneficio mensual en hasta un 8% por cada año de retraso, hasta los 70

: puede aumentar el beneficio mensual en hasta un 8% por cada año de retraso, hasta los 70 Cumplir con las distribuciones mínimas requeridas (RMDs): a partir de los 73 años, las cuentas de retiro con impuestos diferidos exigen retiros anuales mínimos; no hacerlo implica una penalización del 25% sobre el monto no retirado

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el retiro correcto de los fondos del 401(k)

¿Cuánto puedo retirar de mi 401(k) sin quedarme sin dinero?

La guía más usada es la Regla del 4%: retirar ese porcentaje en el primer año y ajustar por inflación. Su creador la actualizó al 4.7%; Morningstar recomienda 3.9%. Lo ideal es consultar a un asesor.

¿A qué edad debo empezar a retirar del 401(k)?

No hay obligación antes de los 73 años. A esa edad, las cuentas con impuestos diferidos exigen distribuciones mínimas anuales. No retirar el monto requerido genera una penalización fiscal del 25%.

¿Conviene retirar todo el dinero del 401(k) al jubilarse?

Generalmente no. Según MetLife, uno de cada cinco jubilados que retiró todo su dinero lo agotó en menos de cinco años. Distribuir los retiros en el tiempo reduce ese riesgo significativamente.

¿Qué opciones tienen los hispanos que no tienen 401(k)?

El Seguro Social, cuentas IRA individuales y programas de ahorro bancario son alternativas. La clave es comenzar a ahorrar lo antes posible, aunque sea en montos pequeños.

Conclusión

La crisis del retiro en Estados Unidos afecta también a quienes sí ahorraron y ahora no saben cómo administrar ese dinero. Para la comunidad hispana, que llega a la jubilación con menos ahorros acumulados y menor acceso histórico a asesoría financiera, ese desafío se multiplica.

En los próximos años, los últimos baby boomers completarán su salida del mercado laboral. Quienes lleguen con una estrategia clara de retiro, no solo de ahorro, estarán en una posición favorable a quienes improvisen cuando ya sea tarde para corregir el rumbo.

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