Robert Smith, vocalista de The Cure, criticó duramente la idea de celebrar un show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo 2026, que se celebró el domingo 19 de julio y en la que resultó ganadora la selección de España.

Días antes del partido final del Mundial 2026, Robert Smith recurrió a sus redes sociales para manifestar su rechazo a la idea de organizar un show de medio tiempo, estilo Super Bowl, en la final de la Copa del Mundo. Hay que destacar que esta es la primera vez que se realiza un show de medio tiempo en la historia del Mundial de Fútbol de la FIFA.

A través del Instagram oficial de The Cure, Smith citó un comunicado de la FIFA que calificaba el show de medio tiempo como un “evento revolucionario”. El cantante utilizó tres hashtags para criticar esta idea, uno de los cuales lo calificaba como “pan y circo”.

Luego el cantante aclaró que su crítica no iba dirigida a los artistas que se presentarían en el show, sino a la idea en sí misma de hacer este concierto de medio tiempo. “Para los que no lo entienden del todo: la cuestión no es realmente quién actúa, se trata de la idea #mugwank (idiota) de un espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol… Si ahora entiendes mi ‘¡aaaaaaagh!’ un poco mejor, pero sigues sin estar de acuerdo, por favor, ajusta tu gorra roja, tu camiseta ‘‘ ’Janny Donny $$$ (amo a Gianni Infantino, Donald Trump y el dinero)”, escribió.

Luego criticó el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue la copa al ganador de la competición. “Infantosser ha dicho que él y el presidente de EE. UU., Trumpton, entregarán el trofeo el domingo. Por desgracia, ya no quedan suficientes “A” para expresar el “argh” que debería venir después…”, dijo.

A pesar de las críticas, el show de medio tiempo se realizó tal y como había sido anunciado. Los artistas que participaron fueron la cantante colombiana Shakira, la “Reina del Pop” Madonna, el ídolo canadiense Justin Bieber, la boyband surcoreana BTS y el director de orquesta Gustavo Dudamel junto con la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

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