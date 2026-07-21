Mars Wrigley despedirá a 307 empleados tras cerrar su sede en Nueva Jersey y mudarse a Chicago

Mars Wrigley eliminará 307 empleos en su sede de Newark, Nueva Jersey, como parte del traslado de sus operaciones corporativas a Chicago, según un aviso presentado este mes de julio de 2026 ante el Departamento de Trabajo del estado.

Los despidos se completarán a mediados de octubre y los empleados deberán decidir en las próximas semanas si aceptan reubicarse o buscan nuevas oportunidades laborales en la región de Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, este cierre representa una nueva pérdida de fuentes de empleo en la zona de Nueva Jersey en medio de una ola reciente de empresas que han trasladado sus sedes fuera del estado.

Newark pierde una fábrica de empleos con 85 años de historia

Mars llegó a Newark en la década de 1940 para lanzar a la venta sus icónicos dulces M&M’s en la ciudad. La empresa regresó a sus raíces neoyorquinas hace seis años, luego de recibir un crédito fiscal de $31.5 millones de dólares a 10 años otorgado por la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA).

Con esta decisión, esa inversión pública ahora queda en entredicho. El ‘Newark Market Hub’, que manejaba funciones corporativas de ventas y mercadotecnia para la división de snacks de Mars, cerrará definitivamente en diciembre de 2027, aunque el grueso de los despidos ocurrirá este otoño.

Las operaciones que Mars conservará en Nueva Jersey

Pese a la mala noticia, no todo el empleo de Mars en Nueva Jersey desaparecerá. La compañía aclaró que su planta de manufactura en Hackettstown, donde trabajan alrededor de 1,000 empleados, no será afectada por la reestructura.

“Seguimos comprometidos con el estado y continuaremos invirtiendo en nuestras operaciones, incluyendo nuestro trabajo continuo de innovación y manufactura en Hackettstown”, indicó un vocero de la empresa citado por NJBIZ.

Esto significa que, para muchas familias hispanas que trabajan en el sector de manufactura de esa planta, el riesgo inmediato de perder su empleo es menor que para quienes trabajan en las funciones corporativas de Newark.

Chicago gana 600 empleos mientras Nueva Jersey pierde otra empresa

El traslado no es casualidad. Meses antes de este anuncio, Mars ya había confirmado una expansión de $100 millones de dólares en su sede global de snacks en Chicago, un proyecto que la compañía estima que sumará más de 600 empleos a esa región.

“Tras una revisión integral de nuestra huella de oficinas de Mars Snacking en Norteamérica, cerraremos el Newark Market Hub… consistente con nuestra decisión previamente comunicada de trasladarnos a Chicago”, declaró la empresa en un comunicado y agregó que la medida busca “fortalecer nuestras operaciones en ubicaciones clave de Norteamérica”.

La empresa también aseguró que ofrecerá “oportunidades de reubicación y apoyo cuando sea apropiado” a los trabajadores afectados. Sin embargo, para una familia con hijos en la escuela o un cónyuge con trabajo local, mudarse a otro estado puede ser demasiado complicado.

Voces políticas alertan sobre un patrón preocupante

El anuncio de Mars se suma a una lista creciente de compañías que abandonan Nueva Jersey, incluyendo la mudanza de Samsung Electronics America de Englewood Cliffs a Texas y el cambio de incorporación estatal de ExxonMobil hacia el mismo estado.

La presidenta de la Asociación de Negocios e Industria de Nueva Jersey, Michele Siekerka, lamentó la noticia: “En un viernes de verano, cuando la gente debería estar entusiasmada por el fin de semana, nos golpea la noticia de otro éxodo desafortunado de un generador de empleo en Nueva Jersey”.

También el senador estatal republicano Anthony Bucco señaló que hay un importante impacto humano detrás de las cifras. “Para las familias afectadas, esto no se trata de titulares corporativos, se trata de preguntarse cómo pagarán la hipoteca, si tendrán que buscar otro trabajo, o incluso desarraigar a su familia para ganarse la vida en otro lugar”, lamentó.

¿Qué pueden hacer los trabajadores afectados por el cierre?

Para quienes reciban la notificación de despido en los próximos meses, existen pasos concretos que pueden ayudar a amortiguar el golpe económico:

Solicitar el beneficio de desempleo ante el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey en cuanto se confirme la fecha de separación laboral.

Evaluar con calma la oferta de reubicación a Chicago, considerando el costo de vida, vivienda y escuelas antes de decidir.

Revisar los beneficios de indemnización y cobertura médica que la empresa ofrezca durante el periodo de transición.

Buscar oportunidades en el sector de manufactura de alimentos en la región, donde Nueva Jersey todavía mantiene una base industrial activa.

Consultar con un asesor financiero sobre cómo ajustar el presupuesto familiar durante el periodo de búsqueda de empleo.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el cierre de la planta de Mars Wrigley en Nueva Jersey

¿Cuántos empleos eliminará Mars Wrigley en Nueva Jersey?

La empresa confirmó el despido de 307 empleados en su sede de Newark, según el aviso presentado ante las autoridades laborales estatales.

¿Cuándo se completarán los despidos?

Mars informó que las separaciones laborales se completarán a mediados de octubre de 2026.

¿La planta de Hackettstown también cerrará?

No, la fábrica de manufactura en Hackettstown, con alrededor de 1,000 empleados, continuará operando sin cambios.

¿Por qué Mars Wrigley se muda a Chicago?

La compañía busca consolidar funciones corporativas en su sede global de snacks en Chicago, donde ya invirtió $100 millones de dólares y espera crear más de 600 empleos.

¿Mars ofrecerá algún apoyo a los empleados despedidos?

La empresa indicó que brindará oportunidades de reubicación y apoyo durante la transición, aunque no detalló montos de indemnización.

¿Es la primera empresa grande en dejar Nueva Jersey este año?

No, se suma a la salida de Samsung Electronics America y al cambio de incorporación estatal de ExxonMobil hacia Texas.

Conclusión

El caso de Mars Wrigley es el cierre de una fuente adicional de empleo que preocupa a legisladores estatales: si Nueva Jersey no ajusta su entorno fiscal y regulatorio para las empresas, es probable que más compañías sigan el mismo camino hacia estados como Texas e Illinois, dejando a más familias trabajadoras enfrentando la misma pregunta que hoy viven los empleados de Newark, cómo sostener su economía familiar cuando el empleador decide irse.

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