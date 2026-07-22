“La Casa de los Famosos México”: confirman una nueva habitación para la cuarta temporada

La cuenta regresiva para el inicio de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” sigue avanzando y cada vez se anuncian más sorpresas. La novedad reciente confirmada está relacionada con el número de habitaciones, pasando de dos a tres cuartos para dividir a los habitantes.

Así lo dio a conocer la presentadora Galilea Montijo este martes, día en el que se dio a conocer otro grupo de participantes del reality.

Así serán las habitaciones de “La Casa de los Famosos 4”

Mediante su intervención, Montijo dio la sorpresa de que ahora serán tres habitaciones en lugar de dos y, a su vez, mostró el diseño de cada una de estas, al igual que sus nombres.

Tulúm, Ibiza y Malibú se llamarán estos cuartos, que contarán con un diseño tropical, en representación de cada isla para darle color a la casa.

Se creía que los últimos participantes que fueron revelados fueron Yanet García y Memo Schultz. Sin embargo, ya indicaron que habrá más sorpresas en el día de apertura del reality. De igual forma, te mostraremos cuáles son todos los habitantes confirmados, hasta el momento.

Habitantes confirmados para “La Casa de los Famosos 4”

Ernesto Languardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruíz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Dayanara

Yanet García

Memo Schultz.

Pistas para los nuevos habitantes

Aún no se sabe cuántas personas más se sumarán a los primeros 15 confirmados, lo cierto es que las pistas lucen completamente extrañas y resulta complicado tratar de adivinar a los siguientes personajes.

Desde alienígenas hasta unos zapatos deportivos, es parte de las tantas pistas que se muestran y habrá que esperar hasta el día del estreno para conocer a esos nuevos habitantes.

¿Cuándo se estrena “La Casa de los Famosos México 4”?

Esta producción será estrenada el 26 de julio a las 8:30 p.m. (hora local) y contará con transmisión en las cadenas de Las Estrellas, Canal 5, Vix y El Nueve.

Las emisiones semanales serán de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y Vix mantendrá la emisión en vivo durante las 24 horas del día.

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