George Lucas, creador de “Star Wars”, defiende el uso de la IA en Hollywood

El creador de “Star Wars”, George Lucas, se unió al debate sobre la inteligencia artificial y defendió su uso en el cine. El director defendió el potencial de esta tecnología para facilitar la creación de películas y aseguró que oponerse a la IA es como negarse a otros grandes avances científicos del pasado.

En una entrevista concedida a la revista británica A Rabbit’s Foot, Lucas, de 82 años, aseguró que el avance de esta tecnología no puede detenerse y que a su vez significará un cambio profundo en la manera de hacer cine.

El director aseguró que toda innovación tecnológica genera incertidumbre y puso como ejemplo la llegada del automóvil, reemplazando al transporte de tracción animal.

“La inteligencia artificial significa que nos resulta mucho más fácil hacer películas. Es muy parecido a estar aquí sentado y decir: ‘Bueno, creo que el caballo y el carro es donde está lo verdaderamente importante. Estos coches se estropean, necesitan gasolina, dan todo tipo de problemas y, en poco tiempo, los convertirán en tanques y entonces matarán a gente. Es terrible’. No puedes hacer nada al respecto. Es el progreso, es el futuro”, dijo Lucas en la entrevista.

El cineasta defendió el potencial de la IA para detectar contenido falso, algo que, a su juicio, el ser humano no es capaz de hacer perfectamente. “Si quieres una IA que te diga cuándo algo es falso y de dónde procede, la IA puede hacerlo. Los seres humanos no podemos, no somos tan inteligentes. La idea es que eres un ser humano, eres responsable de lo que dices y de lo que haces, y si haces algo ilegal, deberías ser castigado por ello. Sea lo que sea que hagas, deberías ser reconocido. Es como en la vida real”.

El uso de la inteligencia artificial en el cine ha abierto un debate en Hollywood. Algunos cineastas como Guillermo del Toro se oponen rotundamente a su uso, pero otros como Martin Scorsese están abiertos a su uso como herramienta para facilitar el trabajo dentro de la producción.

Una de las principales preocupaciones de numerosos actores, guionistas y cineastas, es que consideran que muchas herramientas de IA se han entrenado utilizando obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento de sus creadores. Durante las recientes huelgas de Hollywood, la regulación de la IA en el cine para proteger empleos y derechos de autor fue uno de los temas a debatir.

El director mexicano Guillermo del Toro, director de la nominada al Oscar “Frankenstein”, ha expresado en varias ocasiones su rotundo rechazo al uso de la inteligencia artificial generativa en el cine. “IA, particularmente la IA generativa — no estoy interesado, y nunca estaré interesado. Tengo 61 años y espero poder mantenerme desinteresado en usarla de cualquier manera hasta que muera… Hace unos días, alguien me escribió un correo electrónico que decía, ‘¿Cuál es tu postura frente a la IA?’. Y mi respuesta fue bastante corta. ‘Preferiría morir’, dije”, dijo durante una entrevista con NPR .

Christopher Nolan, quien acaba de estrenar la adaptación cinematográfica de “The Odyssey”, también defendió la creatividad humana por encima de la “basura de la inteligencia artificial” y se refirió a la tendencia de los jóvenes de preferir contenido que no sea generado por IA.

“Su juicio sobre la basura de IA ha sido inmediato y contundente. Ven muy rápido lo que es, y les resulta mucho más fácil identificarla, porque ha surgido de un mundo en línea que conocen muy bien. Y aunque eso no significa que todos los aspectos de la tecnología sean inútiles o carezcan de sentido, en el ámbito del cine está llegando exactamente en el peor momento”.

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