Ford retira del mercado casi 388,000 vehículos por riesgo de lesiones

Ford Motor Company anunció el retiro del mercado de casi 388,000 vehículos en Estados Unidos debido a un problema en los asientos de la segunda fila que podría aumentar el riesgo de lesiones para los ocupantes.

La campaña de seguridad abarca modelos Ford Explorer y Lincoln Aviator de distintos años y contempla reparaciones gratuitas para los propietarios afectados.

De acuerdo con información publicada por CBS y con el aviso oficial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el retiro involucra exactamente 387,911 vehículos.

¿Qué vehículos están afectados?

La campaña incluye determinados modelos Ford Explorer fabricados entre 2020 y 2026, así como unidades Lincoln Aviator correspondientes a los años modelo 2020 a 2027.

Según la NHTSA, todos los vehículos incluidos en este retiro probablemente presentan el defecto, por lo que deberán ser inspeccionados por un distribuidor autorizado.

¿Cuál es el problema detectado?

La agencia federal explicó que el interruptor que acciona el sistema de acceso fácil (easy-entry) de los asientos exteriores de la segunda fila puede atorarse o quedarse presionado, provocando que el asiento se libere, se incline o se deslice de manera inesperada mientras el vehículo está en movimiento.

La agencia indicó que un asiento que se mueve inesperadamente puede no sujetar correctamente a un ocupante durante un choque, lo que aumenta el riesgo de lesiones.

Además, la NHTSA advirtió que, si el botón permanece atascado en la posición inferior, el conductor podría no poder utilizar la función de acceso fácil o regresar el asiento a su posición normal después de emplearla.

Se han registrado 14 reportes

Ford informó que, hasta el 16 de junio de 2026, su Grupo de Revisión de Problemas Críticos había identificado 14 reportes relacionados con movimientos involuntarios de los asientos de la segunda fila mientras los vehículos estaban en circulación.

De esos casos, seis correspondían a unidades que ya habían recibido una reparación como parte de un retiro anterior, mientras que los otros ocho involucraban vehículos que no habían sido incluidos en esa campaña previa.

Sin embargo, la automotriz aseguró que no tiene conocimiento de accidentes ni personas lesionadas asociados con este problema.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Los propietarios de los vehículos afectados deberán acudir a un concesionario Ford o Lincoln para que se inspeccione el sistema y se sustituyan sin costo el bisel (bezel) y la carcasa del interruptor del sistema de acceso fácil por una versión con un diseño actualizado.

De acuerdo con la NHTSA, las cartas para informar a los propietarios sobre este riesgo de seguridad comenzarán a enviarse el 27 de julio de 2026.

Posteriormente, Ford enviará una segunda notificación, prevista para enero, cuando el procedimiento de reparación esté completamente disponible para todos los vehículos incluidos en la campaña.

La campaña de retiro fue identificada por Ford con el número 26S52.

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