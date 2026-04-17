Sospechoso de matar a novia latina se disparó cuando equipo SWAT llegó a detenerlo en hogar en NJ

Brendan Trivisonno, hombre de 38 años, murió aparentemente a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas que obligó a los vecinos a resguardarse dentro de sus hogares la mañana de ayer en Lyndhurst (Nueva Jersey).

Al parecer Trivisonno se disparó a sí mismo durante un enfrentamiento con un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales). El incidente comenzó alrededor de las 5:30 a.m. del jueves cuando varios detectives acudieron a su domicilio para arrestarlo como sospechoso de la muerte de Janaina Freire Goncalves (47), brasileña residente de Elizabeth (condado Union) que se encontraba desaparecida desde marzo de 2025.

El helicóptero del noticiero de ABC News sobrevoló la zona en un momento dado, cuando decenas de agentes de policía se encontraban desplegados a lo largo de Lake Avenue. La policía emitió una alerta de confinamiento para los vecinos, y las escuelas retrasaron su horario de apertura el jueves.

Trivisonno se atrincheró en el interior de la vivienda y durante los intentos de negociación se escucharon dos disparos. Luego fue hallado sin vida. La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey está investigando el caso, como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

Según The DeMarco Report, Trivisonno estaba casado cuando inició una relación con Freire Goncalves, una inmigrante brasileña que llegó a Estados Unidos tras la pandemia de COVID-19 y trabajaba a tiempo parcial como bailarina exótica.

Amigos y familiares dijeron que ella solía referirse a Trivisonno como su cónyuge, hasta que descubrió que él llevaba, en esencia, una doble vida: tenía una esposa legítima y un hija en Lyndhurst.

Goncalves se encontraba en pleno proceso de ruptura con Trivisonno cuando desapareció hace más de un año. La policía no ha divulgado si su cuerpo fue hallado, ni cuándo ni dónde. Pero a las 4:30 a.m. de ayer los detectives obtuvieron una orden de arresto en la que se imputaba a Trivisonno el delito de homicidio cometido el 10 de marzo de 2025, fecha en la que se tuvo el último registro visual de ella, según informaron fuentes policiales.

Grabaciones de las cámaras de seguridad muestran presuntamente a Trivisonno y a un compañero de trabajo saliendo del edificio aquella noche, cargando consigo unas bolsas negras y una caja. El año pasado, mientras buscaba a su madre, Eduardo Gonçalves Moreira dijo que ella se había casado en 2024 y él conoció al esposo. “Era extremadamente amable con mi mamá; hacía todo lo posible por ser amable con ella y conmigo”, afirmó sobre su padrastro.

Coincidencialmente, la madre de Trivisonno desapareció cuando él era un niño en enero de 1997 y nunca fue hallada. La última vez que alguien vio a Robin Trivisonno estaba saliendo en compañía de un hombre no identificado del Heartbreakers, un club nocturno situado en la Ruta 35 en Neptune Township, donde ella trabajaba como bailarina.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de este mes Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Swedesboro, Nueva Jersey. También una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC).

Además Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

En un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, en marzo Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY).

Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

También en marzo dos hermanas fueron baleadas por un ex novio en su hogar en Brooklyn (NYC) y aunque en principios sobrevivieron una de ellas se encuentra en estado crítico. Previamente un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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