3 muertos hallados en una casa tras enfrentamiento entre policía y sujeto con machete en NJ

Un sospechoso armado con un machete fue abatido a tiros por la policía, lo que llevó a encontrar a tres personas muertas dentro de una casa ayer en Piscataway, Nueva Jersey.

Agentes del Departamento de Policía de Piscataway respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 5:30 p.m. del lunes en una vivienda en River Road. Cuando los agentes llegaron al lugar, un hombre se abalanzó sobre ellos con un machete, informaron fuentes policiales a ABC News.

Los agentes utilizaron sus pistolas eléctrica Taser, pero al parecer no lograron detener al sospechoso, quien continuó avanzando armado hacia ellos, hasta que fue fatalmente baleado. Tras el tiroteo, los oficiales entraron y encontraron a tres personas muertas dentro de la casa. Las causas de esos decesos no han sido divulgadas.

Según fuentes policiales, entre las víctimas se encuentran dos abuelos. Aún no se ha determinado la identidad de los cuatro fallecidos ni los vínculos entre ellos y el sospechoso.

El presidente de la Asociación de Policías Estatales de Nueva Jersey (PBA), Peter Andreyev, emitió un comunicado diciendo: “Estamos al tanto del horrible crimen ocurrido esta noche en el condado Middlesex. Todos nuestros miembros involucrados se encuentran bien y están siendo evaluados. Gracias a todos los que se han comunicado para ofrecer su apoyo”.

La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey está investigando el caso como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial. En un caso similar, en diciembre un joven de 29 años murió baleado por agentes de NYPD que acudieron a un llamado de violencia doméstica en Queens, pero su familia afirma que no era una amenaza, a pesar de que estaba en posesión de una navaja.

En noviembre un joven armado fue abatido por un agente NYPD en lo que fuentes calificaron como un “suicidio por provocación policial” tras incidentes en un edificio residencial, una bodega, un hospital y una calle en Manhattan.

En otro caso similar, en octubre Teshan Rogers, joven de 27 años, murió baleado al enfrentar a la Policía de Jersey City (NJ). En agosto un hombre de 44 años con un arma que resultó ser falsa murió tras recibir varios disparos de un agente NYPD fuera de servicio en Staten Island, en un aparente caso de suicidio policial.

En abril un hombre mayor con antecedentes de problemas de salud mental fue fatalmente baleado al retar a la policía de Nueva York sosteniendo un cuchillo en una calle de Queens. Días antes David Levin (69) murió baleado por policías estatales de Nueva York (NYSP) tras abrir fuego contra un cuartel policial ocupado a plena luz del día en el norte del estado.

También en abril un agente penitenciario retirado de la ciudad de Nueva York murió baleado luego de arremeter contra la policía blandiendo un cuchillo afuera de su casa en Long Island (NY). En marzo un hombre de 55 años murió baleado de madrugada al enfrentar a la policía en el estacionamiento de un almacén “Home Depot” en Staten Island (NYC) tras una llamada a 911. En febrero un anciano de 79 años armado con una pistola murió abatido en un enfrentamiento nocturno con agentes de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Queens (NYC).

En 2024 un hombre cortó a tres agentes NYPD con un machete mientras trataban de arrestarlo en un apartamento en East Flatbush, Brooklyn. Además dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a una llamada de violencia doméstica sufrieron heridas de bala en un enfrentamiento con un ex convicto.

En 2022, al responder a un caso de violencia doméstica entre un hijo adulto y una madre en Harlem (NYC), murieron baleados los jóvenes policías hispanos Wilbert Mora y Jason Rivera, a quienes luego el entonces presidente Joe Biden declaró “héroes”.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

