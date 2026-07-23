COR3 dice que informe de la GAO sobre fondos federales para la red eléctrica no contempla avance de proyectos este año

NUEVA YORK – La directora ejecutiva interina de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) en Puerto Rico, María L. Marín Colón, reconoció la importancia de los hallazgos contenidos en un reciente informe de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) de Estados Unidos sobre el lento desembolso en fondos para la reconstrucción de la red eléctrica, pero aseguró que la evaluación no contempla el trabajo realizado por esa oficina en lo que va de año para adelantar los procesos.

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En una amplia declaración escrita, la funcionaria indicó a El Diario que el reporte de la entidad federal “representa una fotografía al cierre de 2025” y que las cifras más recientes “evidencian un progreso significativo en la ejecución de los proyectos”.

“El informe de la GAO constituye una evaluación objetiva del estado de la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico al cierre de diciembre de 2025. El informe analiza un periodo en el que se reportaban 254 proyectos con, aproximadamente, $6,500 millones en fondos asignados y ofrece recomendaciones valiosas para continuar fortaleciendo la ejecución de los proyectos de infraestructura energética. Entre sus principales conclusiones, la GAO identifica que el mayor desafío no es la disponibilidad de fondos federales, sino la velocidad con la que los proyectos avanzan a través de los procesos de diseño, permisos, cumplimiento ambiental, contratación y construcción”, inicia el comunicado de COR3.

La encargada de la oficina, que fue creada bajo orden ejecutiva tras el huracán María, argumentó que, aunque es necesario continuar agilizando los proyectos con los $10,704 millones bajo el Programa de Asistencia Pública de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y otros $7,600 millones para obras de mitigación, desde finales del año pasado, el gobierno de Puerto Rico ha implementado múltiples iniciativas dirigidas a fortalecer la coordinación interagencial, la supervisión de los trabajos y el seguimiento continuo a la ejecución.

Lo anterior, según Marín Colón, ha logrado “acelerar significativamente, tanto el desarrollo de los proyectos, como la obtención de reembolsos federales”.

“Como parte de esa política pública, la gobernadora Jenniffer González Colón fortaleció los mecanismos de coordinación y supervisión sobre la reconstrucción del sistema eléctrico mediante la creación de la Oficina del Zar de Energía, promoviendo una mayor integración entre COR3, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), los operadores privados del sistema eléctrico y las agencias federales responsables de administrar los programas de reconstrucción. Este modelo ha permitido un seguimiento más cercano al desarrollo de los proyectos y al cumplimiento de los requisitos federales necesarios para acceder a los fondos de FEMA, el Departamento de Energía de los EE.UU. (DOE) y otras fuentes de financiamiento”, mencionó.

La directora de COR3 añadió que, prueba del avance este año, son los 281 grupos de proyectos que representan 374 obras del sector energético aprobadas por FEMA, con una inversión estimada de, aproximadamente, $4,378 millones, como parte de los $8,718 millones obligados, así como la ejecución de obras permanentes.

La funcionaria identificó 374 obras activas, de las que 314 se encuentran en etapa de construcción, con una inversión aproximada de $3,531 millones.

A través del comunicado también se refirió a los cerca de $1,416 millones adicionales para servicios de ingeniería y arquitectura, así como a la adquisición de equipos, para una inversión total de $4,947 millones.

“Estas iniciativas abarcan infraestructura crítica de transmisión, distribución, generación y subestaciones, y representan la mayor transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico en varias décadas”, expuso.

Luma Energy y Genera PR

La directora ejeutiva destacó un incremento en reembolsos federales obtenidos por los operadores encargados de ejecutar los proyectos.

“En el caso de LUMA (Energy), entre 2021 y 2024 se habían recibido, aproximadamente, $232 millones en reembolsos federales. Desde enero de 2025 hasta el presente se han recibido alrededor de $433 millones adicionales, para un total aproximado de $666 millones. En otras palabras, el 65% de todos los reembolsos federales obtenidos por LUMA desde el inicio de sus operaciones se logró durante el último año”, resumió.

En cuanto a Genera PR, Marín Colón proveyó la cifra de, aproximadamente, $28 millones en reembolsos durante el periodo 2023-2024.

“Desde enero de 2025 ha obtenido alrededor de $768 millones adicionales, alcanzando aproximadamente $796 millones. Esto significa que el 96 % de todos los reembolsos federales recibidos por Genera se obtuvo durante el último año”, compartió.

La directora ejecutiva reconoció que los mayores desafíos están en el sistema de transmisión y distribución, donde se concentra la mayor parte de la inversión federal destinada a la reconstrucción de la red.

“Los datos disponibles confirman que el principal reto continúa siendo la capacidad para ejecutar oportunamente los proyectos. Bajo la Estrategia de Obligación Acelerada de FEMA (FAASt) se contemplan, aproximadamente, $11,000 millones para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución”, especificó.

En este renglón, según los datos que maneja COR3, LUMA ha recibido unos $666 millones en reembolsos asociados a trabajos ejecutados, lo que equivale a cerca del 6% de la totalidad de los fondos disponibles.

“Este nivel de ejecución refleja que todavía existen oportunidades para acelerar la formulación de proyectos, la preparación de la documentación técnica y el cumplimiento de los procesos federales requeridos para convertir los fondos obligados en obras completadas. Por su parte, el programa FAASt contempla, aproximadamente, $2,200 millones para la reconstrucción permanente del sistema de generación, de los cuales Genera ha recibido, aproximadamente, $796 millones, equivalentes a cerca del 36 % de los fondos disponibles para ese componente”, divulgó.

Labores de despeje de vegetación

En cuanto a las labores ejecutadas para despeje de vegetación, una de las causas principales de los apagones en la isla, dijo que, tras las ordenes de emergencias emitidas por el DOE desde el año pasado, los proyectos con fondos obligados por FEMA aumentaron de nueve a 33 durante los primeros seis meses del año. De esos, 15 se encuentran en ejecución.

“Asimismo, el Gobierno incorporó al U.S. Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.) para acelerar los trabajos en corredores críticos de transmisión, reforzando la capacidad operacional disponible para cumplir con las órdenes federales de emergencia y reducir el riesgo de interrupciones ocasionadas por vegetación”, resaltó la encargada de COR3.

Marín Colón indicó que, aparte de ser una de las iniciativas de infraestructura más complejas que administra el gobierno de EE.UU., la mayoría de las obligaciones de fondos para la reconstrucción del sistema eléctrico se completaron a partir de 2023 debido a múltiples factores que van desde formulación, diseño, evaluaciones ambientales e históricas y otras revisiones federales requeridas

“Asimismo, los desembolsos federales no se producen automáticamente una vez se obligan los fondos, sino conforme avanza la ejecución de los proyectos y se presentan las correspondientes solicitudes de reembolso acompañadas de la documentación requerida por FEMA”, agregó.

El informe de la GAO

La recopilación de la GAO, divulgada el pasado 1 de julio, arrojó que un 75% de los fondos federales asignados para la red eléctrica en Puerto Rico no ha sido desembolsado por las autoridades casi nueve años después de los huracanes Irma y María.

COR3 es la oficina que se creó a nivel local para servir como enlace a municipios, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro en el proceso para encaminar los fondos para reconstrucción y obra permanente.

La entidad es la encargada de desembolsar el dinero para proyectos una vez son obligados por agencias como FEMA.

El informe, titulado “Recuperación de la red eléctrica de Puerto Rico: progreso limitado hacia la estabilidad y oportunidades para mejorar la asistencia federal”, destacó trabas en el desembolso de las partidas tramitadas a través de agencias como FEMA, DOE y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

La indagación concluyó que, de los $14,300 millones para la recuperación y la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico, cerca de $10,700 millones siguen sin ser desembolsados. Lo anterior es equivalente al 75%. A FEMA le corresponden $8,400 millones en obligaciones sin desembolsar.

Los investigadores identificaron procesos como el de revisión ambiental y de preservación histórica de FEMA como una causa de retrasos de meses o años en los proyectos. La falta de empleados para realizar dichas revisiones y el aumento en la rotación de personal también afectó los procesos. El documento también señaló que una solicitud de FEMA de revisores adicionales fue denegada debido a una congelación en las contrataciones.

Sobre los trabajos de despeje de vegetación en las líneas eléctricas, el reporte reveló que, hasta febrero pasado, LUMA Energy había despejado vegetación en unas 400 millas de un total de 16,000 millas planificadas.

Aquí puedes revisar el informe completo de la GAO

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