Las grabaciones de “Top Chef VIP” se cancelaron unos días tras la muerte del hijo de Aylín Mujica

La actriz cubana Aylín Mujica se enteró de la muerte de su hijo mayor mientras estaba en Colombia grabando una nueva temporada del programa “Top Chef VIP”. Según información nueva, todo el equipo de producción y sus compañeros se han visto afectados por la noticia.

Pese a la fuerte noticia, la producción solo decidió cancelar algunos días de la grabación del programa. Sin embargo, todo el reality show seguirá adelante con el mismo elenco e incluso el miércoles 22 de julio anunciaron que el estreno oficial será el 1 de septiembre.

Esta información fue compartida a través del programa “Al rojo vivo”. En él, la presentadora Lourdes Stephen explicó: “La producción decidió cancelar las grabaciones por unos días. Todos los participantes del show están muy afectados por lo sucedido”.

En el mismo programa, Jessica Carrillo informó que Mauro, hijo mayor de Mujica, estaba enfermo. “Tenía neumonía y aún así decidió viajar a la isla de Barbados. Nos cuentan que estuvo haciendo deporte, se le dificultó mucho la respiración y luego lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica, pero tristemente falleció”.

La misma Carrillo expresó su apoyo a la actriz cubana en estos momentos. “Aylín te acompañamos con todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestras oraciones, y de la misma manera respetuosamente solicitamos que se honre la privacidad de su familia durante este periodo de duelo y tan difícil momento que están pasando”.

Hay que recordar que Mujica participa en esta temporada de “Top Chef VIP” junto con Lupillo Rivera, Ninel Conde, Caramelo, Carlos Ponce, Guty Carrera, José Joel, Nailea Norvind, ‘La Divaza’, Roberto Romano, Sheynnis Palacios y Stephanie Salas.

Aylín Mujica dio una entrevista a Verónica Bastos

La primera persona en informar sobre la muerte del hijo de Aylín Mujica fue la periodista Mandy Fridmann. Un día después, la actriz cubana usó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia y expresar su dolor a través de varias publicaciones.

Aunque en las publicaciones ha sido franca con sus seguidores y ha dicho que está muy triste por su pérdida, la actriz hablará abiertamente sobre la situación en una entrevista que le concedió a la periodista costarricense Verónica Bastos. Se dice que la entrevista se publicará este jueves 23 de julio.

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