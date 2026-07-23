Trump vuelve a compartir imagen de lanzamiento de papel toalla y dice que lloraría si Puerto Rico y D.C. se convierten en estados

NUEVA YORK – Horas antes de que la Casa Blanca compartiera en sus redes sociales una publicación este miércoles en la que recicla la imagen que muestra al presidente Donald Trump lanzando papel toalla a puertorriqueños tras el huracán María, el republicano insistió en su oposición a la estadidad para el territorio y Washington D.C. al indicar que lo haría llorar.

En un mitin desde Marietta, Georgia, en el que recalcó sobre la necesidad de acabar con la táctica de obstruccionismo parlamentaria conocida como filibusterismo, Trump expresó que lloraría si ambas jurisdicciones se convierten en estados de la Unión.

“Ahora mismo, el Congreso está trabajando para sacar adelante gran parte de nuestro plan como sea posible en el presupuesto para identificar y realmente terminar. Mira, lo que ellos deberían hacer es muy simple, muchos de ustedes no saben sobre el filibusterismo. Ellos deben terminar con el filibusterismo para aprobar todo, porque los demócratas lo van a hacer. Los demócratas van a terminar con el filibusterismo tan pronto como tengan una oportunidad y ellos van a aprobar a Puerto Rico y a Washington D.C. como estados. Ellos van a obtener cuatro nuevos senadores. Ellos van a conseguir, van a terminar con 12 congresistas más. Ellos van a conseguir como 40 votos electorales. Si se les permite hacer eso, para ese momento voy a estar sentado en mi casa y yo no soy un gran llorón; yo no creo que ustedes me quieren ver llorar…Hay alguna gente, ellos lo hacen muy bien cuando lloran, pero yo puede que esté llorando cuando esté sentado en mi casa y diga: ‘Se los dije’. Realmente ellos (republicanos) tienen que acabar con el filibusterismo, aprobarlo todo, porque vas a tener un obstruccionismo. Vas a tener un obstruccionismo en septiembre. Los demócratas no van a aprobar nada”, afirmó.

Entre las medidas que Trump busca que sean aprobadas en la Legislatura figura “SAVE America Act”.

La legislación ha avanzado en la Cámara, pero en el Senado se necesitan varios votos demócratas para superar el filibusterismo y avanzar en el trámite.

“SAVE America” es un proyecto de ley que impondría el requisito de identificación válida antes de registrarse para votar en una elección federal. De acuerdo con la Administración, buscan asegurar que todo el que vote sea ciudadano estadounidense.

La legislación además eliminaría el voto por correo, salvo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

Bajo “SAVE America”, se ordenaría a los estados eliminar de los padrones electorales a las personas que no sean ciudadanas. Durante su paso por el estado sureño, el presidente además retomó los ataques contra el sistema electoral en Georgia. Trump argumentó que algunas contiendas no serían fáciles de ganar para republicanos “debido al fraude”.

Trump lleva desde el 2020 alegando, sin evidencia, malos manejos electorales en ese estado y en otros.

El filibusterismo es una vía procesal que requiere una supermayoría de 60 votos para la aprobación de medidas en el Senado, lo que lleva al bloqueo de las mismas.

En múltiples ocasiones, Trump ha indicado que no favorece la estadidad para Puerto Rico ni para D.C.

Con esta, han sido tres las veces este año en las que el mandatario rechaza esa fórmula para ambas demarcaciones.

En mayo, por ejemplo, declaró en una conferencia de prensa que, si los demócratas logran mayoría en el Senado, usarán su poder para acabar con el filibusterismo y ejecutarán “todas las cosas malas”, como aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo y convertir a Puerto Rico y a Washington D.C. en estados.

“El filibusterismo debe acabar. Si los demócratas tienen una oportunidad que, con base en la historia, ellos la tendrán, usarán el primer minuto de la primera hora, y ejecutarán todas las cosas malas. 21 jueces (en el Supremo). Tú sabes, a ellos realmente les gustaría 21. Yo escuché 13, pero realmente quieren 21 jueces en el Tribunal Supremo, y ellos realmente quieren que D.C. y Puerto Rico se conviertan en estados. Eso significaría automáticamente cuatro senadores en la columna demócrata”, expuso el republicano.

En abril, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que los “canallas” demócratas destruirían el país si logran convertir a Puerto Rico y a Washington D.C. en estados.

Por medio de una publicación en Truth Social, Trump llamó “chiflado” al comentarista James Carville por instar a los miembros de ese partido a actuar para anexar a esas jurisdicciones.

“El chiflado de James Carville, un supuesto ‘estratega’ demócrata, quiere que los demócratas conviertan a D.C. y a Puerto Rico en estados y, lo que es más importante, que amplíen la Corte Suprema, elevando a 13 el número de jueces en el tribunal. Otros demócratas quieren 21 jueces. Si logran añadir estos dos estados, estos canallas destructores del país dominarán la política en Estados Unidos —si es que para entonces nos queda alguna nación— durante 100 años (¡ACABEN CON EL FILIBUSTERO!)”, compartió.

El republicano añadió que, en el caso de la Corte Suprema, los demócratas habían logrado parte del objetivo.

“Con la Corte Suprema ya les está yendo de maravilla. Los jueces demócratas se mantienen unidos como una piña, totalmente leales a las personas y a la ideología que los llevó hasta allí. Son una fuerza inamovible, y no hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. Francamente, ¡eso lo respeto, y mucho!”, planteó.

Desde que inició su segundo mandato, el presidente no se ha expresado directamente sobre los asuntos de Puerto Rico salvo para oponerse a la estadidad para el territorio.

Trump recicla foto de lanzamiento de papel toalla a puertorriqueños

Horas después del mitin en Georgia, en las distintas cuentas de redes sociales de la Casa Blanca se compartió una imagen en la que Trump aparece lanzando papel toalla como si fuera un balón de baloncesto.

POTUS knows ball ? pic.twitter.com/0xQHkjybdr — The White House (@WhiteHouse) July 22, 2026

La descripción de la imagen lee: “POTUS knows ball” (El presidente conoce de bolas o el presidente sabe de deportes).

La frase “I MAGA” (Yo MAGA) con la bandera de EE.UU. destaca al tope del fotomontaje.

La foto es una reciclada de una actividad en Puerto Rico, en el 2017, poco después del huracán María en la que se repartieron artículos de primera necesidad y alimentos para los damnificados.

Las capturas recorrieron el mundo y provocaron cuestionamientos sobre la supuesta falta de empatía de Trump con los afectados por el sistema que dejó más de 4,000 muertos.

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