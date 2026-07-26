Kevin Hart muestra sus gustos musicales con video bailando al ritmo de Bad Bunny

Bad Bunny es el artista latino más influyente de los últimos años y su música contagia de una manera que hasta los actores estadounidenses la disfrutan. Uno de ellos es el actor de comedia Kevin Hart, quien compartió un video a través de su cuenta de Instagram donde se muestra muy entretenido con un par de canciones de “El Conejo Malo”.

Hart se encontraba en lo que parece ser una reunión íntima con varios amigos; uno de ellos, Marcelo Hernández, y entre sus momentos para compartir colocaron música del artista puertorriqueño.

Kevin Hart disfruta al ritmo de Bad Bunny

En la primera parte del video se aprecian a estos dos artistas cantando y bailando al ritmo de “Nuevayol”, uno de los éxitos en el disco de Debí Tirar Más Fotos del boricua. En las imágenes se puede divisar a los artistas tomando el protagonismo, mientras otras personas disfrutan entre risas por lo divertido de la escena mientras tararean la canción.

Además, en la segunda escena, igualmente el foco está en los actores que cantan con mucha energía una de las canciones más populares de “El Conejo Malo” en el sello discográfico de Un Verano Sin Tí, “Tití Me Preguntó”. En la secuencia se aprecia cómo el estadounidense conoce a la perfección el tema, haciendo gestos relacionados antes de que sonaran ciertas partes de la canción.

Una complicidad, coordinación y una vibra perfecta fue lo que se evidenció en este menudo video que protagonizan Kevin Hart y Marcelo Hernández, dos estrellas de la comedia y dos grandes fanáticos de la música Bad Bunny.

Bad Bunny concluyó un tour por el mundo

El pasado 22 de julio, el artista puertorriqueño concluyó la gira más grande de su exitosa trayectoria en Bruselas, Bélgica, la cual inició el 21 de noviembre de 2025.

En ese periodo, Bad Bunny ofreció 57 conciertos, recorriendo unos 20 países en los continentes de América, Europa, Asia y Oceanía, generando un récord de ganancias.

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