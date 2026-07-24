Se retrasa la orden de bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Este jueves 23 de julio, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín extendió la suspensión de la megafusión Paramount con Warner Bros. Discovery, de la cual se está hablando desde que comenzó el 2026.

La extensión ordenada por Martínez-Olguín hace que la fusión, valorada en $110,000 millones de dólares, no pueda cerrarse antes del 18 de agosto. Hay que recordar que desde hace pocos días se abrió la posibilidad de que el acuerdo no pueda hacerse a través de los tribunales.

El primer paso lo dieron 12 fiscales generales estatales que presentaron una demanda en la que alegan que esta fusión “se trata de una clásica estrategia de dominación del mercado para películas y servicios de streaming, que sofoca la competencia”. Lo que más respalda esta demanda es que se dice que este acuerdo viola la ley antimonopolios federal.

Poco tiempo después, el Sindicato de Guionistas también presentó una demanda para impedir que Paramount compre Warner Bros. Discovery. Esta demanda confirma el descontento de la industria con este acuerdo, incluso, hay una carta firmada por personalidades de Hollywood como Jane Fonda, Ben Stiller, Emma Thompson, Javier Bardem, Denis Villeneuve, Robert De Niro, Sofia Coppola y Holly Hunter.

En la resolución compartida este jueves, Martínez-Olguín explica que existen “serias cuestiones de fondo” que justifican considerar una medida cautelar, y remarcó que Paramount ya había reconocido que la demora no le generaría perjuicios hasta fines de septiembre.

Mientras todo esto pasa, los directivos de Paramount se mantienen firmes en sus intenciones. Incluso, tras informarse de la primera demanda, el conglomerado ha dado declaraciones en las que incluso llegan a decir que el retraso del cierre del acuerdo es beneficioso para ellos.

Por ahora, hay que esperar la audiencia programada por Martínez-Olguín para el 3 de agosto. Se dice que en esta audiencia se va a debatir sobre una solicitud de medida cautelar preliminar que podría bloquear la fusión de forma indefinida.

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