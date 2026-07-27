Lanzarán pastilla que combina Tylenol y naproxeno: promete hasta 12 horas de alivio

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó la venta de una nueva tableta de venta libre que combina por primera vez acetaminofén (Tylenol) y naproxeno sódico en un solo medicamento.

El producto promete aliviar el dolor por hasta 12 horas y estará disponible sin necesidad de receta médica para adultos y adolescentes de 12 años o más.

La FDA aprueba una combinación inédita de analgésicos

La autorización fue anunciada el 24 de julio y corresponde a Tylenol with Naproxen, fabricado por Kenvue Brands LLC, empresa propietaria de la marca Tylenol.

Cada dosis está compuesta por dos tabletas que, en conjunto, contienen 650 miligramos de acetaminofén y 220 miligramos de naproxeno sódico.

Según la FDA, se trata de la primera combinación de dosis fija que reúne ambos ingredientes activos en una sola presentación de venta libre.

El medicamento está indicado para el alivio temporal de dolores de cabeza, dolor de espalda, molestias musculares, dolor dental, cólicos menstruales y dolor leve provocado por la artritis.

La agencia reguladora explicó que, aunque ya existen otros medicamentos que combinan acetaminofén con antiinflamatorios no esteroideos (AINE), esta es la primera ocasión en que el naproxeno sódico forma parte de una combinación de este tipo.

Dos medicamentos que actúan de forma diferente

Michelle Bateson, responsable de investigación y desarrollo para Norteamérica en Kenvue, explicó a USA TODAY que ambos componentes ofrecen mecanismos de acción complementarios.

“El Tylenol reduce rápidamente las señales de dolor, mientras que el naproxeno sódico actúa sobre el dolor asociado con la inflamación”, señaló.

La empresa informó que la combinación fue evaluada en ocho estudios clínicos y que los resultados mostraron un alivio superior del dolor en comparación con el uso de cada medicamento por separado.

Además, una encuesta realizada por Kenvue en marzo de 2026 entre más de 6,200 personas encontró que aproximadamente el 75% de quienes padecen dolor persistente manifestaron estar insatisfechos con las opciones de alivio disponibles actualmente.

Advertencias para quienes lo utilicen

La FDA recordó que el nuevo medicamento conserva las mismas advertencias que aplican a los productos que contienen acetaminofén y naproxeno.

La agencia recomienda no tomar este medicamento junto con otros que también contengan acetaminofén, ya que hacerlo podría provocar daño hepático.

Asimismo, al contener un antiinflamatorio no esteroideo, el etiquetado advierte sobre el riesgo de sangrado estomacal, así como de sufrir infarto, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, especialmente cuando se consume en dosis mayores a las indicadas o durante más tiempo del recomendado.

En el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la FDA aconseja consultar previamente con un profesional de la salud.

El etiquetado también indica que el naproxeno sódico no debe utilizarse a partir de la semana 20 del embarazo, salvo indicación expresa de un médico.

La agencia también exhortó a los consumidores a leer cuidadosamente las instrucciones del producto y consultar a un profesional sanitario si tienen dudas sobre su uso.

Llegará pronto a las tiendas

Kenvue confirmó que Tylenol with Naproxen estará disponible próximamente en los principales establecimientos comerciales de Estados Unidos sin necesidad de receta médica.

La FDA señaló que esta aprobación forma parte de una estrategia del gobierno federal para ampliar el acceso a medicamentos de venta libre considerados seguros, con el objetivo de ofrecer más opciones a los consumidores, incrementar la competencia y reducir la necesidad de consultas médicas para tratar dolores leves.

La aprobación ocurre mientras Tylenol continúa enfrentando litigios relacionados con su uso durante el embarazo.

En 2025, Texas demandó a Kenvue por presuntas fallas al advertir sobre posibles riesgos, y posteriormente un tribunal federal de apelaciones permitió que más de 500 demandas similares continuaran su curso.

No obstante, médicos y organizaciones médicas siguen considerando que el acetaminofén es el tratamiento de elección para aliviar el dolor y la fiebre durante el embarazo cuando se utiliza conforme a las indicaciones.

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