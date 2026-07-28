Johnson & Johnson ofrece $5,500 millones por demandas que vinculan su talco con cáncer

Johnson & Johnson propuso pagar alrededor de $5,500 millones para resolver decenas de miles de demandas que responsabilizan a su talco para bebé y otros productos similares de provocar cáncer de ovario.

El acuerdo podría poner fin a una batalla legal que ha acompañado a la compañía durante aproximadamente una década.

El acuerdo abarcaría cerca de 76,000 reclamaciones

La farmacéutica informó que la propuesta incluye alrededor de 76,000 demandas, entre ellas las concentradas en un tribunal federal de Nueva Jersey y otros casos presentados ante cortes estatales.

La cifra representa prácticamente la totalidad de las reclamaciones por cáncer de ovario que continúan pendientes contra la empresa.

Johnson & Johnson ya había resuelto anteriormente la mayoría de los procesos relacionados con acusaciones de que su talco contenía asbesto y provocaba mesotelioma, una forma poco común de cáncer.

Para que el nuevo convenio entre en vigor, deberá ser aceptado por al menos el 95% de las personas con reclamaciones por cáncer de ovario en tribunales estatales o federales.

Los despachos que representan a las demandantes confirmaron el acuerdo y lo describieron como una solución favorable tras más de 10 años de litigios.

La empresa insiste en que las acusaciones carecen de fundamento

Johnson & Johnson continúa negando que sus productos de talco causen cáncer.

Erik Haas, vicepresidente de litigios de la compañía, aseguró que las reclamaciones carecen de mérito científico, aunque explicó que la empresa está dispuesta a pagar para cerrar definitivamente el conflicto.

“Si bien confiamos en que la compañía finalmente habría prevalecido con más litigios, como lo ha hecho en la gran mayoría de los casos juzgados hasta la fecha, esta resolución permite a la compañía dejar atrás este asunto y mantenerse enfocada en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas”, declaró Haas.

La empresa dejó de vender talco para bebé elaborado con talco mineral en Estados Unidos y Canadá en 2020 y lo sustituyó por una versión hecha con almidón de maíz.

Los pagos podrían superar los $7,000 millones

Johnson & Johnson calcula que entregará $3,000 millones durante 2027 y realizará pagos adicionales en 2028.

Sin embargo, el valor definitivo podría aumentar dependiendo del número de personas que decidan participar.

Chris Seeger, abogado que representa a unos 2,500 clientes y que intervino en la negociación, señaló que el desembolso total podría alcanzar o superar los $7,000 millones.

El convenio establece valores específicos para las reclamaciones que cumplan los requisitos, pero no fija un límite absoluto para el dinero que podría pagar la compañía.

“Obtuvimos un acuerdo justo y nuestros clientes van a estar satisfechos con él”, afirmó Seeger en una entrevista con Reuters.

El abogado también aseguró que el convenio garantiza que las demandantes reciban una compensación justa y significativa por sus lesiones.

El convenio llega después de varios triunfos judiciales

La negociación se produjo después de una serie de victorias legales para Johnson & Johnson, incluidos fallos favorables en juicios individuales y resoluciones que cuestionaron la evidencia presentada por los demandantes.

La semana anterior al anuncio, un juez federal puso en duda que las demandantes pudieran demostrar que el talco fue la causa específica de sus casos de cáncer de ovario.

El litigio había permanecido detenido durante más de tres años mientras Johnson & Johnson intentaba resolver las demandas mediante una estrategia conocida como ‘Texas two step’.

La compañía creó una subsidiaria y presentó tres solicitudes de bancarrota, pero todas fueron rechazadas.

A diferencia de aquellas propuestas, el nuevo acuerdo solamente incluye reclamaciones existentes y no cubre futuras demandas.

Según Seeger, esa limitación permitirá destinar más dinero a las demandantes actuales y pagar todas las compensaciones dentro de un plazo de 18 meses, en lugar de extenderlas por más de una década.

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