Kanye West llega a un acuerdo con exasistente que lo demandó por conducta sexual inapropiada

Lauren Pisciotta, exasistente de Kanye West, llegó a un acuerdo con el rapero tras acusarlo en una demanda por agresión sexual, trata de personas y una serie de otros abusos.

Las partes llegaron a un acuerdo presentado el martes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, California. Sin embargo, se desconocen detalles del acuerdo entre Pisciotta y West. Esto significa que el caso contra Kanye West ha llegado a su fin.

En junio de 2024, la exasistente de West demandó al rapero acusándolo de despido improcedente y acoso sexual. En 2025 amplió la demanda e incluyó otras acusaciones de agresión sexual, trata de personas con fines sexuales, agresión física y otras reclamaciones.

La modelo aseguró en la demanda que West había hecho promesas de ascenso profesional en las industrias de la música y la moda para coaccionarla a cambio de encuentros sexuales. Pisciotta afirma que rechazó las propuestas sexuales de West, lo que habría causado su despido en 2023.

Pisciotta acusó a West de maltrato físico y citó un momento en el que el rapero presuntamente la tomó por el cuello luego de que la relación laboral terminó. También acusó a West de generar informes de emergencia falsos cuando Prisciotta se mudó a Florida. Por estos falsos reportes, la modelo tuvo que enfrentar varias visitas innecesarias de la policía.

En la demanda se menciona una presunta agresión sexual de West hacia Prisciota en un estudio de grabación en Santa Mónica, California, en una fiesta organizada por Sean “Diddy” Combs. Según dijo, fue obligada junto a otros invitados a tomar unas bebidas y, después de hacerlo, se sintió indispuesta. Despertó a la mañana siguiente sin recordar nada y años después se enteró de la agresión porque el propio West lo habría mencionado casualmente en una conversación. Sin embargo, la demanda no acusa a West de un delito relacionado con este presunto ataque sexual.

La exasistente de West describió otros comportamientos inadecuados por parte de West durante el tiempo que trabajaron juntos. Alegó que West no le había pagado un salario de $4 millones de dólares que le había prometido. También lo acusó de presionarla repetidamente para tener relaciones sexuales, se puso encima de ella en contra de su voluntad en una habitación de hotel, la encerró en un dormitorio de un jet privado mientras se masturbaba y la ofreció como un “regalo” sexual a un socio.

El equipo legal de West ha negado las acusaciones de Pisciotta y asegura que su despido se debió a que la mujer no estaba cualificada para el puesto, exigía altas sumas de dinero y regalos costosos.

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