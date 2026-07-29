La falta de representación judía en el comité de Mamdani desata nuevas críticas

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, enfrenta una nueva controversia tras la conformación de un comité asesor de 18 integrantes que tendrá la tarea de recomendar candidatos para futuros nombramientos judiciales. La decisión ha provocado fuertes críticas de organizaciones de la comunidad judía, que denuncian la ausencia total de representantes judíos en el grupo.

El comité, creado por la administración de Mamdani, fue presentado como un panel que refleja la diversidad de la ciudad. Sin embargo, distintas asociaciones de abogados judíos sostienen que esa diversidad no incluye a una de las comunidades más numerosas e influyentes de Nueva York.

Según informó ABC 7, en una carta enviada al alcalde, las asociaciones jurídicas expresaron su inconformidad por la composición del organismo.

“Excluir la representación judía de este comité no es ni representativo ni inclusivo. Sigue un patrón preocupante que ha dejado a muchos neoyorquinos judíos sintiéndose cada vez más marginados”, señala parte del documento.

Las organizaciones consideran que la falta de integrantes judíos contradice el compromiso expresado por Mamdani durante su campaña y al asumir el cargo, cuando aseguró que gobernaría para todos los neoyorquinos.

El comité será encabezado por un aliado cercano de Mamdani

El panel estará presidido por Ali Najmi, abogado que representó a Mamdani durante su campaña electoral y uno de sus colaboradores más cercanos.

Según trascendió, la administración evaluó inicialmente incorporar al juez retirado John Leventhal, quien habría sido el único integrante judío considerado para formar parte del comité.

No obstante, el portavoz del alcalde explicó que la candidatura fue descartada después de que el equipo conociera que Leventhal había integrado la defensa legal de Ghislaine Maxwell.

Mamdani sostiene que la integración del comité respondió a criterios profesionales, mientras enfrenta críticas de organizaciones judías que reclaman una representación más inclusiva. (Foto: Anna Connors/The New York Times via AP)

“Cuando se informó que el señor Leventhal había servido en el equipo legal de Ghislaine Maxwell, la administración de Mamdani decidió no seguir adelante con su nombramiento. Cualquier sugerencia de que la decisión estuvo motivada por motivos religiosos es falsa”, afirmó el vocero municipal.

La alcaldía insiste en que la exclusión del exjuez no estuvo relacionada con su identidad religiosa, sino con ese antecedente profesional.

Las críticas se suman a otras tensiones con la comunidad judía

La polémica surge en un contexto especialmente delicado para la relación entre la administración de Mamdani y parte de la comunidad judía de Nueva York.

En semanas recientes, el alcalde recibió cuestionamientos por sus declaraciones sobre el primer ministro de Israel, a quien ha señalado que buscaría detener si enfrentara órdenes judiciales internacionales. A ello se suman las preocupaciones generadas tras el apuñalamiento de un hombre judío en el Upper West Side y el aumento de incidentes antisemitas registrados en la ciudad.

Aunque Mamdani ha condenado públicamente el antisemitismo y ha reiterado que protegerá a todas las comunidades de Nueva York, varios líderes consideran que sus acciones no han sido suficientes para reconstruir la confianza.

Scott Richman, director regional para Nueva York y Nueva Jersey de la Anti-Defamation League (ADL), sostuvo que el alcalde debe tomar medidas concretas.

“Necesita analizar cuidadosamente las acciones que está tomando y hacer algo tangible para demostrar que está atendiendo las preocupaciones de la comunidad judía, que responde a sus inquietudes, y esto parece un paso hacia atrás”, declaró al medio citado anteriormente.

La ADL y las asociaciones de abogados judíos han solicitado formalmente al alcalde que reconsidere la composición del comité e incorpore representantes de la comunidad judía para garantizar una mayor inclusión.

Hasta el momento, la administración de Mamdani mantiene que la selección de los integrantes respondió a criterios profesionales y rechaza que exista discriminación religiosa en el proceso. Sin embargo, la controversia añade un nuevo frente político para el alcalde, quien continúa enfrentando el escrutinio de distintos sectores sobre su relación con la comunidad judía de Nueva York.

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