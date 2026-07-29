La ONU alerta sobre falsas ofertas de trabajo que terminan en trata y estafas digitales

Una oferta de trabajo bien pagada, la promesa de viajar al extranjero y una entrevista realizada por completo en línea pueden convertirse en la entrada a una red de trata de personas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), advirtió sobre un fuerte aumento de personas captadas mediante anuncios laborales falsos y trasladadas a complejos donde son retenidas contra su voluntad. Una vez dentro, las víctimas son obligadas a participar en estafas digitales dirigidas a usuarios de distintos países, incluidos adultos mayores y otras personas vulnerables en Occidente.

Las redes buscan especialmente a candidatos con estudios, dominio del inglés y conocimientos tecnológicos. Los anuncios suelen ofrecer salarios elevados, vivienda, vuelos y empleos administrativos, de atención al cliente o vinculados con criptomonedas.

Pero, al llegar al destino, muchas personas descubren que el trabajo no existe.

Les quitan sus documentos y las obligan a cometer fraudes

La OIM explicó que las víctimas pueden ser encerradas dentro de grandes complejos, despojadas de sus pasaportes y sometidas a amenazas, violencia y servidumbre por deudas.

Después son forzadas a contactar a personas por redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas. Deben ganarse la confianza de los usuarios y convencerlos de enviar dinero o realizar falsas inversiones.

Quienes no alcanzan las metas impuestas pueden sufrir golpes, privación de alimentos, aislamiento y otras formas de castigo. También se han documentado casos de abuso sexual y amenazas contra los familiares de las víctimas.

La directora general de la OIM, Amy Pope, señaló que estas personas no deben ser tratadas únicamente como autores de fraude, ya que muchas actúan bajo violencia y coerción.

Incluso después de escapar o ser liberadas durante un operativo, algunas pueden quedar bajo sospecha y enfrentar procesos penales por los delitos que fueron obligadas a cometer.

Víctimas procedentes de más de 80 países

Aunque estos centros se concentran especialmente en Myanmar, Camboya y Laos, el reclutamiento ya tiene alcance mundial.

La OIM estima que personas de más de 80 países han sido captadas por estas organizaciones. El organismo ayudó entre 2022 y 2025 a más de 3,500 víctimas, pero considera que el número real es mucho mayor.

Algunos complejos pueden albergar a miles de trabajadores. Naciones Unidas calcula que hasta 300,000 personas podrían participar en estas operaciones en el sudeste asiático, aunque no todas necesariamente son víctimas de trata.

En junio de 2026, una organización de derechos humanos estimó que más de 5,300 personas seguían atrapadas en centros ubicados en Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia. Entre ellas había ciudadanos de países asiáticos, africanos, europeos y latinoamericanos.

Cómo funcionan las falsas ofertas de trabajo

El contacto suele comenzar con una publicación en Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Telegram u otras plataformas. También pueden intervenir supuestas agencias de contratación o conocidos que aseguran haber conseguido una oportunidad laboral.

Las ofertas presentan varias características:

Salarios muy superiores a los habituales.

Tareas administrativas poco definidas.

Contratación inmediata sin entrevistas formales.

Viaje, vivienda y alimentación cubiertos.

Exigencia de trasladarse rápidamente al extranjero.

Comunicación exclusiva por aplicaciones de mensajería.

Ausencia de una dirección empresarial verificable.

Pedidos de fotografías del pasaporte o datos bancarios.

Las organizaciones criminales pueden utilizar contratos aparentemente legales, perfiles falsos de reclutadores y sitios web que imitan empresas reales. El engaño no siempre es evidente, especialmente cuando la oferta está dirigida a profesionales jóvenes o personas que llevan meses buscando empleo.

Interpol advirtió que esta modalidad dejó de ser un problema limitado al sudeste asiático y se convirtió en una amenaza global, tanto por el origen de las víctimas como por la ubicación de las personas defraudadas.

Las mismas víctimas son utilizadas para estafar a otros

Una característica especialmente compleja de este delito es que produce dos grupos de víctimas. Por un lado están quienes aceptan la falsa oferta laboral y terminan encerrados. Por otro, las personas que reciben mensajes románticos, propuestas de inversión o recomendaciones sobre criptomonedas y pierden sus ahorros.

Los trabajadores forzados reciben guiones, fotografías falsas y perfiles digitales preparados para mantener conversaciones durante semanas o meses. El objetivo es crear una relación de confianza antes de convencer al usuario de transferir dinero a una plataforma fraudulenta.

Algunas redes también emplean programas de inteligencia artificial, traducción automática y videos manipulados para hacer más creíbles las identidades utilizadas durante el engaño.

Las pérdidas vinculadas con estos esquemas pueden alcanzar miles de millones de dólares. Una estimación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó pérdidas de hasta $114,000 millones en Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda durante el último año analizado.

Cómo comprobar que una oferta laboral es verdadera

Antes de entregar documentos o aceptar un viaje, conviene buscar la empresa de manera independiente y no utilizar únicamente los enlaces enviados por el supuesto reclutador.

También es recomendable:

Confirmar que la vacante aparezca en la página oficial de la compañía.

Verificar el dominio del correo electrónico.

Buscar la dirección física y el registro de la empresa.

Desconfiar de entrevistas realizadas solo por chat.

No entregar el pasaporte original a empleadores o intermediarios.

No pagar tarifas por adelantado para conseguir el puesto.

Preguntar por escrito quién cubrirá el viaje y bajo qué condiciones.

Compartir con familiares la ubicación, el contrato y los datos del reclutador.

Una empresa legítima no debería impedir que el trabajador conserve sus documentos, abandone el empleo o se comunique con su familia.

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